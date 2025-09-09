Les Xiaomi 15T et 15T Pro ont une date de lancement officielle, voici ce qu’on sait à leur sujet

Les Xiaomi 15T et 15T Pro commencent à être teasés par le constructeur, qui communique une date de lancement et vante leurs capacités en photo.

Les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro sont sur le point de débarquer en Europe. La marque a annoncé un événement d'annonce le 24 septembre 2025 à Munich. Elle n'a pas précisé les modèles de smartphone qui seront présentés, mais a publié un cliché qui est censé être pris par un Xiaomi 15T Pro dans un autre tweet. Sachant que les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro ont aussi été lancés fin septembre l'année dernière, il n'y a que peu de doutes quant à l'officialisation des Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi fait savoir que son 15T Pro est muni d'un téléobjectif périscopique avec distance focale équivalent à du 115 mm, soit un zoom optique x5. Selon les dernières fuites, il devrait être accompagné d'un capteur principal de 50 MP et ouverture f/1,62, ainsi que d'un ultra grand-angle de 12 MP, f/2,2. Le Xiaomi 15 disposerait d'un module principal de 50 MP et f/1,7, du même ultra grand-angle que le modèle Pro et d'un téléobjectif 50 MP et f/1.9 avec zoom optique x2.

Les Xiaomi 15T et 15T Pro sont de solides milieu de gamme

Les deux appareils seraient équipés du même écran AMOLED de 6,83 pouces, définition 2 772 x 1 280 pixels, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité jusqu'à 3 200 nits. Le Xiaomi 15T Pro devrait être un peu plus lourd et épais que le Xiaomi 15T de base, malgré une batterie de capacité identique (5 500 mAh). La vitesse de charge devrait par contre atteindre 90 W sur le Pro et 67 W sur la version standard.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1964992113608634530

En ce qui concerne les performances, le Xiaomi 15T Pro est mieux loti avec l'intégration d'un MediaTek Dimensity 9400+, contre un MediaTek Dimensity 8400 pour le Xiaomi 15. Nous devrions avoir 12 Go de RAM de part et d'autre et deux options de stockage : 256 et 512 Go. Le Xiaomi 15 serait vendu à partir de 649 euros et le Xiaomi 15T Pro à partir de 799 euros. Les informations tarifaires et sur la fiche technique, ainsi que la date de sortie, seront confirmées le 24 septembre prochain.