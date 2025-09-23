Xiaomi 17 : la date de lancement est officielle, accompagnée de nouveaux visuels du design

Xiaomi a officialisé la date de lancement de sa série 17. Les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque sont imminents, et on attend notamment des innovations de design.

Après les Xiaomi 15, nous passons directement aux Xiaomi 17. La marque chinoise a pris la décision de sauter un nombre dans sa numérotation afin de coller avec celle des iPhone. Le constructeur espère que cela permettra d'insuffler l'idée aux consommateurs que ses smartphones n'ont pas une génération de retard sur les mobiles d'Apple. Après avoir repris de nombreuses idées d'iOS pour sa dernière mise à jour logicielle majeure, HyperOS 3, Xiaomi s'inspire de son concurrent jusque dans le nom de ses produits.

Alors que la date du 30 septembre 2025 avait été évoquée par certaines sources pour le lancement des Xiaomi 17 et des tablettes Xiaomi Pad 8, il faudra finalement attendre un peu moins longtemps. Le fabricant a pris la parole pour annoncer que la présentation de ses nouveaux appareils aura finalement lieu le 25 septembre 2025, soit le jeudi de cette semaine.

Un Xiaomi 17 aux bordures très fines

Ce lancement concerne la Chine. Nous n'aurons donc pas de date de sortie pour l'Europe pour l'instant. Mais nous en saurons au moins plus sur le design et les caractéristiques techniques des appareils. Et on pourra essayer de deviner les prix pratiqués en Europe à partir des tarifs chinois. Xiaomi a pris l'habitude de commercialiser ses nouveaux smartphones haut de gamme chez nous en marge du MWC de Barcelone, fin février donc. Un calendrier similaire est attendu pour 2026.

Xiaomi en a profité pour partager d'autres visuels (voir ci-dessous), après avoir déjà publié des images des capteurs photo et de l'écran dorsal du Xiaomi 17 Pro Max. Rappelons qu'en France, nous risquons de voir arriver moins de modèles qu'en Chine. Le Xiaomi 17 Pro pourrait notamment passer à la trappe, Xiaomi se concentrant sur le modèle standard et les configurations les plus premium sur notre marché.

Sur les rendus, on peut observer des bordures entourant l'écran particulièrement fines. D'après Ice Universe, elles ne mesureraient que 1,18 mm, soit moins que sur le Galaxy S25 Ultra de Samsung (1,32 mm) et l'iPhone 17 Pro Max d'Apple (1,36 mm).