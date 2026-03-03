MWC 2026 : le smartphone du futur est-il basé sur une très vieille idée ? On l’a pris en main

Le Mobile World Congress est LE salon où il faut être pour découvrir les grandes nouveautés, mais également pour dénicher les petites et grandes innovations. Il faut croire que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, puisqu’un concept révolutionnaire fait son grand retour : celui de smartphone modulaire. On l’a pris en main, voici nos impressions.

Nous sommes au Mobile World Congress de Barcelone. Alors que nous arpentons les allées à la recherche de petites pépites ou étrangetés, nous nous arrêtons devant un stand. Et là, au centre, un produit-concept – un prototype – attire les regards : un smartphone modulaire magnétique ultra-fin. Rien que ça. Nous l’avons pris en main, voici nos impressions.

Impossible de ne pas penser à Motorola, LG ou à Google, qui ont déjà expérimenté ce concept. Si la marque rachetée par Lenovo et la marque sud-coréenne ont respectivement su accoucher de cette idée à travers les Moto Z et le LG G5, le projet Ara de la firme de Mountain View n’a jamais vu le jour. Or, ce concept aurait pu révolutionner le marché des smartphones.

Le MWC 2026 marque-t-il le retour des smartphones modulaires ?

D’aucuns considèrent qu’abandonner ce projet a été un mal pour un bien pour Google – surtout face au succès mitigé de ses concurrents. Un obstacle majeur se dresse en effet : la viabilité d’un tel concept, qui ne s’inscrit pas dans la tendance à la finesse adoptée par les fabricants – ni dans la stratégie d’obsolescence programmée.

Mais il existe une marque qui semble ne pas avoir rompu avec cet « idéal » du smartphone modulaire : c’est Tecno, une entreprise chinoise qui aime sortir des sentiers battus. Le smartphone de base mesure seulement 4,9 mm d’épaisseur – il peut : il n’est pas équipé d’un port USB-C. Et qui dit finesse, dit crainte pour l’autonomie – et à raison – : l’appareil est doté d’une batterie de moins de 1 000 mAh.

Alors oui, vous pouvez l’équiper de plusieurs modules de batteries empilés pour atteindre jusqu’à 10 000 mAh. Mais vous vous retrouverez inéluctablement avec une brique. Plusieurs modules photo sont aussi proposés : un énorme objectif qui ne passe pas inaperçu, un plus discret effet fish-eye et un périscopique x3 (visible ci-dessous)… D’autres accessoires, parfois plus originaux, ont également été pensés, comme une antenne destinée à transformer le smartphone en talkie-walkie. Pourquoi pas, après tout ?

Tout ce beau petit monde s’attache de manière magnétique au smartphone. Bon. Il s’agit encore d’un produit-concept, on le disait. C’est loin d’être au point (et ce n’est pas ce que l’on demande à un prototype, soyons honnête), mais ça a le mérite d’exister – en deux coloris : un gris clair classique et un gris anthracite avec détails or rose. Cela sera-t-il suffisant pour relancer la mode des smartphones modulaires ? Seul l’avenir nous le dira. Une chose est sûre toutefois : ce prototype a fait sensation au MWC 2026.