Google Messages : effacer des conversations par erreur, c’est terminé grâce à cette nouveauté

Si supprimer des messages par erreur vous arrive trop souvent sur Google Messages, vous allez adorer cette nouveauté déjà disponible en bêta. Son déploiement à tous les utilisateurs approche.

Google Messages corbeille
Crédits : 123RF

Ça vous est forcément arrivé au moins une fois. Distrait, vous supprimez une conversation sur votre application de messagerie en voulant faire autre chose. Un geste irréversible dans la grande majorité des cas.

C'est d'autant plus susceptible d'arriver que sur la plupart des messageries mobiles, vous pouvez faire en sorte qu'un simple balayage de la discussion vers la droite à la gauche l'efface définitivement. Par exemple sur Google Messages.

Heureusement, ça pourrait bientôt être de l'histoire ancienne. L'application de Google évolue dans le bon sens pour peu que l'on lui laisse le temps. Il a tout de même fallu attendre 2025 pour pouvoir mentionner quelqu'un à l'aide du “@” dans une conversation de groupe.

Là aussi, l'adage “tout vient à point à qui sait attendre” prend tout son sens. Visible dans la version bêta numérotée 20260227 de Google Messages, la nouvelle option devrait être déployée à tous dans les prochaines semaines.

Google Messages va enfin se doter de cette fonction pratique pour éviter les erreurs

La fonctionnalité en question n'est autre qu'une corbeille. Exactement comme celle que vous avez l'habitude d'utiliser sur Windows ou macOS. Désormais, supprimer une conversation de Google Messages l'enverra d'abord dans un dossier dédié.

Il sera possible de la récupérer dans les 30 jours, après quoi elle sera supprimée définitivement. Vous pourrez d'ailleurs attribuer l'envoi vers la corbeille au balayage vers la droite ou la gauche, en sachant que cela remplace la suppression directe.

Lire aussi – Google Messages : le partage de localisation va devenir bien plus pratique grâce à cette nouvelle option

La restauration des messages s'accompagnera d'une option pour effacer les conversations de la corbeille au cas par cas, ou bien toutes d'un coup. L'arrivée de cette fonction n'est pas vraiment une surprise puisqu'elle a déjà été aperçue en octobre 2025. Cela n'en reste pas moins une bonne nouvelle qui ravira les maladroits et les étourdis. Plus qu'à faire attention le temps qu'elle arrive.

Source : Android Authority


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vinted : attention à cette arnaque au remboursement utilisant l’IA

L’intelligence artificielle sert à tout, même à escroquer les vendeurs sur Vinted pour se faire rembourser tout en conservant la commande. Le procédé est aussi simple qu’étonnement efficace. Des arnaques…

Oppo annonce l’arrivée du Find X9 Ultra et il sera commercialisé en France

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Oppo annonce que le prochain modèle Ultra de sa gamme Find va bientôt être officialisé. Il s’agira du Find X9 Ultra, un smartphone…

Windows 11 : le bug qui empêche de se connecter en Ethernet n’est toujours pas réglé, voici comment le corriger soi-même

Alors que le problème semblait avoir été résolu il y a bien longtemps, des utilisateurs continuent de rencontrer des soucis de connexion en Ethernet après être passés sur Windows 11….

Samsung miserait sur ce capteur photo inédit pour le Galaxy S27 Ultra

Samsung préparerait déjà la prochaine génération de son smartphone haut de gamme. Plusieurs indices évoquent un changement important du côté de la photo. Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi marquer…

Poco F7 : le smartphone gaming ultra-puissant est à prix cassé sur AliExpress

Si vous cherchez un smartphone ultra-performant pour jouer à moins de 300 euros, alors le Poco F7 est fait pour vous. Il est actuellement en promotion sur AliExpress grâce à…

Nvidia RTX 50 : les derniers pilotes brident le voltage des cartes graphiques, qu’est-ce que ça change pour vous ?

Après des pilotes faisant complètement buguer ses cartes graphiques, la version corrigée semble en brider le voltage. Est-ce que cela a un impact sur les performances en jeu ? Réponse….

ChatGPT est en chute libre, voici pourquoi tout le monde se tourne vers la concurrence

Ce week-end, ChatGPT a enregistré près de 300% de désinstallations supplémentaires de son application par rapport à la normale. À l’inverse, son rival Claude voit sa popularité exploser depuis quelques…

IA

La ROG Xbox Ally X gagne une fonctionnalité de l’app PC qui va vous faire revivre vos meilleurs moments de gaming

C’est au tour de la “Xbox portable” de proposer aux joueurs une fonctionnalité jusqu’ici en test sur l’application PC. Celle-ci peut détecter et en enregistrer automatiquement les plus beaux moments…

Cette fonction exclusive aux Pixel devient une application, mais il y a un mais

Google transforme une fonctionnalité très pratique des Google Pixel en application à part entière. L’occasion de s’en servir sur d’autres smartphones Android ? Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous…

Google corrige enfin ces défauts qui rendaient fou Gemini sur Google Home

Google veut rendre son assistant plus fiable à la maison. Plusieurs problèmes agaçaient les utilisateurs depuis son lancement. Une nouvelle mise à jour vient enfin corriger le tir. Depuis fin…