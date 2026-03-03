Google Messages : effacer des conversations par erreur, c’est terminé grâce à cette nouveauté

Si supprimer des messages par erreur vous arrive trop souvent sur Google Messages, vous allez adorer cette nouveauté déjà disponible en bêta. Son déploiement à tous les utilisateurs approche.

Ça vous est forcément arrivé au moins une fois. Distrait, vous supprimez une conversation sur votre application de messagerie en voulant faire autre chose. Un geste irréversible dans la grande majorité des cas.

C'est d'autant plus susceptible d'arriver que sur la plupart des messageries mobiles, vous pouvez faire en sorte qu'un simple balayage de la discussion vers la droite à la gauche l'efface définitivement. Par exemple sur Google Messages.

Heureusement, ça pourrait bientôt être de l'histoire ancienne. L'application de Google évolue dans le bon sens pour peu que l'on lui laisse le temps. Il a tout de même fallu attendre 2025 pour pouvoir mentionner quelqu'un à l'aide du “@” dans une conversation de groupe.

Là aussi, l'adage “tout vient à point à qui sait attendre” prend tout son sens. Visible dans la version bêta numérotée 20260227 de Google Messages, la nouvelle option devrait être déployée à tous dans les prochaines semaines.

Google Messages va enfin se doter de cette fonction pratique pour éviter les erreurs

La fonctionnalité en question n'est autre qu'une corbeille. Exactement comme celle que vous avez l'habitude d'utiliser sur Windows ou macOS. Désormais, supprimer une conversation de Google Messages l'enverra d'abord dans un dossier dédié.

Il sera possible de la récupérer dans les 30 jours, après quoi elle sera supprimée définitivement. Vous pourrez d'ailleurs attribuer l'envoi vers la corbeille au balayage vers la droite ou la gauche, en sachant que cela remplace la suppression directe.

La restauration des messages s'accompagnera d'une option pour effacer les conversations de la corbeille au cas par cas, ou bien toutes d'un coup. L'arrivée de cette fonction n'est pas vraiment une surprise puisqu'elle a déjà été aperçue en octobre 2025. Cela n'en reste pas moins une bonne nouvelle qui ravira les maladroits et les étourdis. Plus qu'à faire attention le temps qu'elle arrive.

