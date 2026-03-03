Vinted : attention à cette arnaque au remboursement utilisant l’IA

L'intelligence artificielle sert à tout, même à escroquer les vendeurs sur Vinted pour se faire rembourser tout en conservant la commande. Le procédé est aussi simple qu'étonnement efficace.

Des arnaques sur les sites de vente en ligne, il y en a malheureusement beaucoup. On pense par exemple à l'envoi de colis rempli de n'importe quoi sauf de l'objet que l'on a acheté à prix d'or. Une autre combine largement répandue est celle dite du “refund“, ou remboursement dans la langue de Molière. Le principe est simple : une fois l'article réceptionné, vous contactez le service client de la plateforme en prétextant ne pas l'avoir reçu, ou en mauvais état.

Le plus souvent, les processus de vérification de ces réclamations est automatisé et superficiel, si bien que l'escroc obtient gain de cause dans la grande majorité des cas. Sur Vinted, mais pas que, certains ont voulu ajouter une touche de réalisme en ayant recours à l'intelligence artificielle générative. Il faut envoyer une preuve que l'objet est abîmé ? Pas de problème. ChatGPT, Gemini ou autre s'en chargera.

Des vendeurs escroqués sur Vinted à cause de l'intelligence artificielle

Dit comme ça, vous vous dites sûrement que ça n'a aucune chance de fonctionner. Le service client va forcément se rendre compte de la supercherie non ? Détrompez-vous. Ce qu'a vécu l'internaute répondant au pseudonyme de Paingout sur X (Twitter) est une parfaite illustration du phénomène. Vendeur sur Vinted, il envoie un livre en parfait état. Puis il reçoit une notification suite à l'ouverture d'un litige par l'acheteuse. Motif : le livre est arrivé abîmé. Une photo clairement générée par IA accompagne la plainte.

Paingout en fait la remarque au service client de Vinted, mais celui-ci ne veut rien savoir. Il estime que la photo est authentique et qu'en conséquence, l'acheteuse sera remboursée sans aucun recours possible. Il aurait pourtant été simple de demander d'autres photos, par exemple dans la main de l'acheteuse comme le suggère l'internaute. Le site de vente n'a visiblement pas voulu creuser plus loin. Une arnaque d'autant plus vicieuse qu'à votre niveau, en tant que vendeur, vous ne pouvez strictement rien faire.


