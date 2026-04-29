On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les performances du Pixel 11, on commence par laquelle ?

Le SoC Tensor G6 des Pixel 11 se révèle. Il embarquerait des cœurs CPU flambant neufs qui devraient lui octroyer un net gain de performances. Mais sur la partie GPU, les nouveaux smartphones de Google seront encore à la traîne.

Le Pixel 11 sera équipé d'une nouvelle puce Tensor G6, développée par Google en partenariat avec TSMC. Et grâce à une fuite partagée par Mystic Leaks sur l'app Telegram, on sait à quoi s'attendre avec ce composant de nouvelle génération. Bonne nouvelle, le Tensor G6 embarquerait de nouveaux cœurs CPU d'ARM, lancés par la firme britannique il y a seulement quelques mois. Le Dimensity 9500 de MediaTek utilise par exemple ces cœurs, et on sait déjà que le Xiaomi 17T Pro en sera équipé.

Dans le détail, le Tensor G6 serait composé d'au moins un cœur C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, de quatre cœurs C1-Pro dont la fréquence d'horloge atteint 3,38 GHz et de deux autres cœurs C1-Pro à économie d'énergie tournant à 2,65 GHz. Google remplacerait donc les cœurs CPU Cortex par des plus récents et efficaces. Nous avons ici énuméré sept cœurs au total, mais il pourrait y en avoir un de plus. Il est aussi possible que le fabricant opte pour une architecture à seulement sept cœurs pour compenser le fait que ceux-ci sont de meilleure facture.

Pixel 11 : Google améliore le CPU, mais pas le GPU du Tensor G6

Toujours à la traîne sur les benchmarks, les Pixel 11 devraient faire bien mieux grâce à ces améliorations consenties au niveau du CPU, sans toutefois atteindre les scores des meilleurs smartphones Android du marché propulsés par le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Surtout que sur la partie GPU, les nouveaux modèles risquent bien de stagner. Le Tensor G6 miserait sur un vieux GPU Imagination/PowerVR série C CXTP-48-1536 qui date de 2021. Pas de quoi nous emballer. Les performances GPU brutes devraient donc être assez décevantes.

Nous n'avons pas d'informations sur le NPU, alors que Google concentre ses efforts sur l'IA depuis plusieurs générations pour faire la différence en termes d'expérience utilisateur. Les modèles d'IA nécessitent aussi beaucoup de RAM, or ses coûts ont explosé. Cela pourrait inciter Google à réduire la quantité de RAM de 16 à 12 Go sur les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL, comme sur le Pixel 11 de base.