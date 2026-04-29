Le mythique Commodore 64C revient dans une version Ultimate

S'il vous prend l'envie de replonger dans les ordinateurs des années 80 en profitant du confort moderne, le Commodore 64C Ultimate arrive. Il reprend fidèlement le design de l'original.

Commodore 64C Ultimate
Le Commodore 64C Ultimate

En 1982, le monde de la micro-informatique personnelle est balbutiant. Les ordinateurs, autrefois cantonnés dans de grandes salles dont ils occupaient tout l'espace, se miniaturisent assez pour prendre place dans nos salons. Cette année-là sort le Commodore 64, dont certains exemplaires sont encore en activité aujourd'hui. Il s'en vend environ 30 millions à travers le monde, faisant de lui le modèle le plus vendu à ce jour.

Les nostalgiques de cette époque peuvent toujours s'en procurer un. Le Commodore 64 Ultimate n'est ni plus ni moins qu'une recréation fidèle de la légendaire machine, mais affublé de quelques ajouts modernes comme le Wi-Fi, des ports USB ou un port HDMI. Mais si vous préférez le modèle de 1986, le Commodore 64C, sachez que lui aussi prépare sa version Ultimate. C'est le même en terme de fiche technique, mais plus fin que son prédécesseur.

Le Commodore 64C Ultimate met l'ordinateur de 1986 au goût du jour

La fabricant est allé très loin pour proposer un produit fidèle à l'original : “Le Commodore 64C Ultimate, au design épuré, est moulé à partir des moules d'injection d'origine utilisés pour fabriquer le boîtier classique. Rachetés 40 ans plus tard, ces moules historiques reproduisent fidèlement les caractéristiques des originaux, notamment un schéma de coulée à deux points conforme à l'époque, qui crée les mêmes marques de coulée subtiles que l'on retrouve sur des milliers de C64C vintage“.

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Le PC est livré avec une cassette dissimulant une clé USB. Dessus, une centaine de jeux vidéo, entre autres. Certains datent des années 80 et 90, d'autres ont été développés beaucoup plus récemment, dans les années 2010, voire 2020. Les précommandes du Commodore 64C Ultimate sont ouvertes, avec un prix affiché de 299,99 dollars. Une fois cette période passée, il faudra attendre une sortie globale et payer plus cher, 349,99 dollars. Comme pour le premier modèle, 3 coloris sont proposés.


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