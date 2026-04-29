ChatGPT sait enfin combien il y a de “r” dans le mot “fraise” (mais pas dans les autres)

Depuis plusieurs mois, une plaisanterie amuse beaucoup Internet, et plus particulièrement ceux s'opposant ouvertement à l'usage de l'IA. ChatGPT est incapable de compter le nombre de “r” dans le mot “strawberry”. OpenAI affirme que ce problème est désormais corrigé, mais les erreurs de la sorte susbsistent.

ChatGPT
Crédits : Adobe Stock

Les IA conversationnelles ont certes une très fâcheuse tendance à toujours vous donner raison, même si ce que vous dites n'a aucun sens, mais l'inverse est tout aussi vrai. ChatGPT, Gemini, Claude et consort vous affirment régulièrement des inepties avec un aplomb presque admirable, ce qui peut mener à des situations tout bonnement absurdes. Pendant des mois, les utilisateurs se sont ainsi amusés de voir à quel point ChatGPT était persuadé que le mot “strawberry” (“fraise” en anglais) ne comptait aucun “r”.

De quoi mener à des situations lunaires, où l'utilisateur tente tout ce qui est en son pouvoir pour faire reconnaître à l'IA qu'il y a des “r” dans le mot, allant jusqu'à le lui faire épeler, mais rien n'y fait : ChatGPT refuse catégoriquement de trouver la lettre, et personne ne sait pourquoi.  C'est donc avec une fierté à peine dissimulée qu'OpenAI a annoncé hier sur X (anciennement Twitter) que le problème a enfin été résolu.

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ChatGPT se ridiculise encore en affirmant avoir corrigé ce problème humiliant

La firme a enfin posté une capture d'écran d'une conversation avec ChatGPT, démontrant que l'IA est enfin capable de compter les trois “r” dans “strawberry”. OpenAI en profite même pour en rajouter une couche avec une autre question qui a elle aussi fait beaucoup de bruit. En lui demandant s'il valait mieux marcher ou prendre la voiture pour aller à une station-service se situant à 50 mètres, ChatGPT a toujours répondu qu'il fallait marcher, sans se rendre (évidemment) compte de l'absurdité de la chose. Ce n'est désormais plus le cas.

Alors, problème réglé ? Probablement pas, en tout cas pas de manière durable. En effet, un autre internaute n'a pas tardé à répondre au tweet d'OpenAI par une autre capture d'écran, où il demande à ChatGPT le nombre de “r” dans “cranberry” (“cerise”). Sa réponse ? Un seul. De quoi laisser penser qu'OpenAI s'est contenté de modifier le code de ChatGPT pour qu'il réponde automatiquement bien dans le cas de “strawberry”, mais pas pour les autres mots. Appliquer un pansement plutôt que de soigner l'hémorragie, donc.


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