Pixel 11 Pro : Google aurait la solution pour ne pas augmenter son prix, mais cet élément clé serait sacrifié

Entre augmenter les prix ou rogner sur la performance à long terme des smartphones haut de gamme, les constructeurs sont face à un sacré dilemme à cause de la crise de la RAM. Mais selon les dernières rumeurs, Google semble privilégier l’une de ces deux options pour son Pixel 11 Pro.

La crise de la RAM sévit toujours et se répercute inéluctablement sur les fabricants de smartphones et par défaut sur les consommateurs, à l’extrémité de la chaîne. On l’a évoqué dans nos colonnes, si certains constructeurs parviennent encore à contenir la flambée des prix, une fois que leurs stocks disponibles se seront écoulés, des augmentations de 100 à 200 $ sont à envisager pour les flagships Android.

Deux options s’offrent ainsi aux entreprises : opter pour une augmentation des prix ou rogner sur la fiche technique pour l’éviter. Selon les dernières rumeurs en date, Google pencherait davantage vers la seconde. Toutefois, cette stabilité tarifaire entre le Pixel 10 Pro et le Pixel 11 Pro aurait inévitablement un prix et le sacrifice se ferait, presque logiquement, au niveau de la RAM. Mais cette décision ne serait pas sans conséquence.

Google pourrait baisser la quantité de RAM des Pixel 11 Pro pour contenir la flambée des prix

Ce qui différencie le Pixel 10 standard du Pixel 10 Pro, c’est notamment la quantité de mémoire vive : respectivement, ils possèdent 12 Go et 16 Go de RAM. Mais pour contenir la hausse tarifaire due à la « chipflation » (l’explosion des prix des composants inhérente à la crise de la RAM), Google pourrait revoir sa copie pour son prochain fleuron : le Pixel 11 Pro pourrait ainsi embarquer lui aussi 12 Go de RAM.

Cette stratégie reposerait, selon nos confrères de Phonearena sur la volonté de ne pas dépasser le seuil psychologique des 999 $ – en France, l’argument est moindre puisque les Pixel 10 Pro sont proposés à partir de 1 099 €. Quoi qu’il en soit, elle permettrait tout de même à Google de se positionner face à Samsung qui a déjà augmenté le prix de ses Galaxy S26 par rapport à la génération précédente.

Mais cette décision ne serait pas anodine. Les constructeurs misent aujourd’hui tout sur l’IA, or les fonctions IA sont gourmandes en RAM. Alors si 12 Go de RAM peuvent suffire aujourd’hui, cette quantité de mémoire vive sera-t-elle suffisante dans sept ans (soit le nombre d’années de mises à jour promises par Google désormais) ? Cela reste à voir, or l’on attend d’un modèle Pro qu’il soit capable de tenir sur la durée.

Une troisième voie est encore possible : proposer deux variantes. L’une avec 12 Go de RAM (par exemple pour les configurations avec 128 et 256 Go de stockage) dont le prix commencerait à 1 099 € et une seconde avec 16 Go de RAM (pour les déclinaisons avec 512 Go et 1 To de stockage).