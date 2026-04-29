Pour alimenter son IA la nuit, Meta a signé le deal le plus fou de l’histoire de l’énergie

L'intelligence artificielle de Meta consomme des quantités d'énergie colossales, de jour comme de nuit. Pour y répondre, la firme vient de signer un accord que personne n'avait encore osé conclure. Des satellites vont capter le soleil dans l'espace et lui en envoyer l'énergie, même après le coucher du soleil.

Les data centers de l'intelligence artificielle consomment des ressources colossales en eau, en énergie et en terres. Les géants de la tech font face à une pression croissante sur leur consommation d'énergie. Certains projets de data centers suscitent désormais de vives oppositions dans les communautés concernées. Face à cette réalité, les grandes entreprises cherchent des solutions inédites.

Meta est l'une des firmes les plus énergivores du secteur. L'entreprise prévoit d'investir entre 115 et 135 milliards de dollars en 2026 dans l'intelligence artificielle. En 2024, la firme de Mark Zuckerberg a consommé plus de 18 000 gigawattheures pour ses data centers. Pour assurer son approvisionnement sans dépendre du réseau ou des énergies fossiles, Meta vient de signer un accord inédit.

Meta va recevoir 1 gigawatt d'énergie solaire captée dans l'espace, y compris la nuit

L'accord est une première mondiale. Selon le communiqué officiel d'Overview Energy et Meta, la firme a signé un accord avec Overview Energy, une startup américaine fondée en 2022. L’entreprise y réserve jusqu'à 1 gigawatt d'énergie, soit l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire. Les satellites d'Overview, placés en orbite géostationnaire à environ 35 800 kilomètres, captent en permanence l'énergie solaire. Ils la convertissent en lumière infrarouge de faible intensité et la transmettent vers les fermes solaires de Meta au sol. Ces dernières la reconvertissent ensuite en électricité.

Ce système permet aux fermes solaires de produire de l'électricité en continu, y compris la nuit. Aucune nouvelle infrastructure ni aucun raccordement au réseau ne sont nécessaires. Le faisceau infrarouge est invisible et moins intense que la lumière solaire naturelle. Overview affirme qu'il est sans danger pour les humains, les animaux et les aéronefs. La startup prévoit de lancer une première démonstration en orbite basse en janvier 2028. Le déploiement commercial est attendu pour 2030.

Cet accord est le premier du genre jamais conclu dans le secteur de l'énergie solaire spatiale. Overview Energy n'avait émergé de la confidentialité qu'en décembre 2025. La flotte finale pourrait atteindre 1 000 satellites et couvrir environ un tiers de la planète.