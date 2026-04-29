Windows 11 va réduire vos migraines après des heures devant l’écran en modifiant légèrement ses couleurs

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11 baptisée Screen Tint (Teinte de l'écran). Celle-ci se propose d'appliquer un léger filtre de couleur sur l'écran pour améliorer le confort visuel de l'utilisateur, configurable en fonction de ses besoins spécifiques.

Si vous passez de nombreuses heures d'affilée devant votre PC (ce que vous faites probablement si vous lisez cet article), vous avez sûrement déjà expérimenté une certaine fatigue, voire gêne visuelle au bout d'un moment. C'est tout à fait normal, surtout de nuit ou dans un environnement sombre. Depuis des années, les constructeurs intègrent d'ailleurs à leurs appareils un système de lumière de nuit, qui réduit la quantité de bleu pour apaiser les yeux en fin de journée.

C'est sur la base de cette technologie que Microsoft a imaginé une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11. Baptisée Screen tint (“teinte de l'écran”), celle-ci est actuellement en test auprès des Insiders et n'est donc pas encore disponible pour le grand public. Comme son nom l'indique, et comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous fournie par Windows Latest, cette nouvelle option des Paramètres permet de choisir une teinte particulière pour l'affichage de son écran.

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Cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 veut faire du bien à vos yeux

À chaque teinte sa fonction. La teinte rose vise par exemple à prévenir les risques de migraine en réduisant la sensibilité à certaines couleurs. Le jaune permet de gagner en confort de lecture, le vert s'adresse aux personnes supportant mal le blanc très vif, tandis le gris naturel réduit les contrastes pouvant être trop prononcés Windows 11 permet également de configurer sa propre teinte, pour optimiser le confort de ses yeux en fonction de ses propres besoins.

Mais il faudra visiblement attendre encore un peu avant de pouvoir en profiter. Selon les tests de Windows Latest, l'option est encore loin d'être fonctionnelle et souffre de nombreux bugs la rendant inutilisable en l'état. Microsoft va donc probablement poursuivre son développement pendant quelques mois avant de la déployer auprès du grand public dans une version stable.