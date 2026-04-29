iOS 27 va faire le plein de fonctionnalités IA pour retoucher vos photos en un clic

Apple se prépare à dévoiler iOS 27 aux yeux du monde le 8 juin prochain, à l'occasion de la prochaine WWDC. L'événement devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle, notamment, selon Bloomberg, via de nouvelles fonctionnalités de retouche dans l'application Photo.

Le 8 juin prochain, Apple devrait enfin rattraper son lourd retard sur l'intelligence artificielle. Le constructeur devrait normalement présenter iOS 27, une mise à jour de taille pour ses iPhone puisqu'elle intégrera la toute nouvelle version de Siri, boostée par Gemini. Mais l'assistant vocal ne sera pas le seul à se refaire une beauté à coup d'IA : l'application Photos aussi — et, par conséquent, littéralement vos propres photos.

C'est ce qu'affirme Bloomberg dans un récent rapport, qui s'intéresse aux nouvelles fonctionnalités à venir dans l'application avec iOS 27. Selon le média, quatre options de retouche seront rendues disponibles avec la mise à jour : Étendre, Améliorer, Recadrer et Corriger. Notez qu'il s'agit là de traductions basées sur les termes dévoilés par Bloomberg et que leur nom final peut changer d'ici la présentation.

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Apple compte sur l'IA pour améliorer la retouche photo sur iOS 27

Étendre permettra d'agrandir le cadre d'une photo en générant de nouveaux éléments basés sur l'image de base. Il sera possible de contrôler la taille de la nouvelle image. Améliorer fonctionnera comme son équivalent sur Google Photos, en retouchant automatiquement les couleurs et l'éclairage d'une photo grâce à l'IA pour une meilleure qualité. Recadrer concernera les images conçues pour l'Apple Vision Pro en permettant de changer la perspective d'une photo.

Enfin, Corriger est d'ores et déjà disponible sur les iPhone. L'option propose de supprimer les éléments gênants d'une image après les avoir détourés. Mais pour l'heure, celle-ci ne fonctionne pas aussi bien que ses équivalents sur Android, d'après les premiers retours utilisateurs. Apple pourrait donc l'avoir amélioré avant le déploiement d'iOS 27. Attention toutefois, Bloomberg précise que ces fonctionnalités n'ont pas encore atteint le niveau de qualité souhaité par Apple. Leur déploiement final pourrait donc être reporté après celui d'iOS 27.