Pixel 9a : le SAV de Google lui demande 250 euros pour des dégâts qui n’existent pas

Le détenteur d'un Pixel 9a l'a envoyé à Google pour un souci d'eSIM. Le smartphone est quasi-neuf, pourtant le SAV de la marque lui a demandé 250 euros pour des dommages fantômes.

Un smartphone qui tombe en panne alors que vous l'avez acheté récemment, ça arrive. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sûrement encore sous garantie. L'envoyer au service après-vente vous prive certes de l'appareil pendant un temps, mais au moins vous avez l'assurance de le récupérer en pleine possession de ses capacités. Ça, c'est sur le papier. Parfois, des internautes viennent raconter que tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

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Celui ou celle qui répond au pseudonyme de Such_Anybody9912 l'a fait. Son Pixel 9a a du mal à télécharger et installer des eSIM. En dehors de ça, il fonctionne très bien et ne présente aucun dégât physique apparent. Encore sous garantie, le smartphone est envoyé au SAV de Google. Sauf qu'au lieu de s'occuper du problème mentionné, le service réclame 287 dollars (un peu moins de 250 euros) en affirmant que “l'écran, le cadre et l'appareil photo sont brisés“.

Au lieu de réparer le souci d'eSIM de son Pixel 9a, Google lui demande 250 € pour rien

Est-ce que l'appareil a été secoué pendant le transport au point de provoquer toutes ces fissures supposées ? Such_Anybody9912 conteste et demande naturellement l'envoi de photos prouvant les dires de Google. Ou à défaut, l'escalade de son dossier à un niveau supérieur.

À partir de ce moment-là, Google cesse de lui répondre. Le Pixel 9a est finalement renvoyé avec un mot indiquant qu'aucune réparation n'a été effectuée. Une vérification du numéro IMEI confirme qu'il s'agit bien du même smartphone et, comme vous pouvez le voir, il est en parfait état.

L'internaute ne dit pas si le problème d'eSIM est toujours présent, mais il est très probable que oui compte tenu du message. Il a déposé une plainte contre Google auprès du Département du commerce et de la consommation de son État.