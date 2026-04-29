Même l’horloge de Windows 11 va intégrer de l’IA, mais pour quoi faire ?

Microsoft prépare une refonte de l'application Horloge de Windows 11. Sans surprise, l'intelligence artificielle va y faire son entrée. Voici ce qu'elle permettra de faire si la firme va au bout de ses idées.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà comment on pourrait résumer les promesses de Microsoft concernant la présence de l'IA dans Windows 11. La firme de Redmond l'affirme : elle a compris que la majorité des utilisateurs de son système d'exploitation ne veut pas de l'intelligence artificielle partout. Commence alors un grand chantier pour, supposément, la faire disparaître de là où elle n'a pas lieu d'être. Et dès la première mise à jour, c'est la douche froide.

Microsoft s'occupe du Bloc-notes, mais au lieu de supprimer les fonctionnalités de Copilot, il change simplement le nom de ces dernières. Autant dire que celles et ceux qui espéraient de vrais changements sont déçus. L'entreprise semble d'ailleurs avoir déjà oublié ses bonnes résolutions puisqu'elle prépare l'intégration de l'IA dans l'application Horloge de Windows 11. L'objectif est de développer le mode Concentration.

L'application Horloge de Windows 11 prépare sa refonte à base d'IA

Le mode Concentration, comme son nom l'indique, permet de ne pas se laisser distraire pendant un temps donné. Les notifications sont bloquées et vos tâches (via Microsoft To-do) sont affichées pour que vous ne perdiez pas le fil. Dans une future version, l'IA pourra vous suggérer des étapes pour décomposer ces dernières afin de les mener à bien plus facilement. Elle pourra aussi recueillir votre impression à l'issue de la session et construire au fil du temps un rapport sur votre productivité.

Nouvelle application Horloge Windows 11
Le nouveau mode Concentration dans l'application Horloge de Windows 11 / Crédits : Windows Latest

En dehors de ça, plusieurs options feront leur apparition comme la possibilité jouer une musique pendant la session ou d'en changer le son signifiant les pauses et sa fin. Vous pourrez aussi connecter d'autres applications d'apprentissage en ligne, qui profiteront alors du mode Concentration de l'Horloge. Notez que les fonctions IA ne sont pas obligatoires. Celle sur votre ressenti peut être désactivée dans les paramètres de l'application. Aucune date de déploiement n'est connue pour le moment.

Source : Windows Latest


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