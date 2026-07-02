Offres d’été Samsung : jusqu’à 200€ de réduction immédiate sur les Galaxy Z Flip7 et Z Flip7 FE

Samsung lance ses offres d'été jusqu'au 21 juillet, avec deux remises immédiates qui sortent du lot : 200€ sur le Galaxy Z Flip7 et 100€ sur le Z Flip7 FE, deux pliables à prix réduit. On vous dit tout sur l’événement et les offres ci-dessous.

L'été s'annonce généreux du côté de Samsung. Du 24 juin au 21 juillet 2026, la marque coréenne lance ses traditionnelles offres d'été sur une grande partie de son catalogue, smartphones, montres connectées, téléviseurs et électroménager compris. Côté mobile, presque toute la gamme Galaxy est concernée, du Galaxy A37 5G avec 20€ de remise jusqu'au Galaxy Z Fold7 avec 300€ de réduction, en passant par les Galaxy S25 FE, S26 et S26 Ultra.

Dans cette large opération, on a choisi de zoomer sur deux offres qui sortent de l’ordinaire :

Le Galaxy Z Flip7 à partir de 799€ grâce à 200€ de remise immédiate

Le Galaxy Z Flip7 FE à partir de 699€ grâce à 100€ de remise immédiate

Profiter de -200€ sur le Z Flip7

Profiter de -100€ sur le Z Flip7 FE

Ces deux smartphones pliables à clapet partagent le même ADN, le format compact qui se replie en deux, l'écran externe FlexWindow pour consulter ses notifications sans ouvrir le téléphone, et l'intelligence artificielle Galaxy AI. Pour en profiter à prix réduit, vous devez vous les procurer depuis le site de Samsung ou sur l’application Samsung Shop.

Bon à savoir : cette remise est cumulable avec les autres offres en cours sur les produits, dans la limite des stocks disponibles. Seul bémol, les produits reconditionnés Premium par Samsung ne sont pas éligibles à cette promotion.

Avec le Z Flip7 FE, le pliable devient (enfin) accessible

Pensé comme la porte d'entrée dans l'univers des pliables Samsung, le Z Flip7 FE mise sur l'essentiel sans sacrifier l'expérience haut de gamme. Son écran principal de 6,7 pouces et son écran externe de 4,1 pouces offrent tout le confort attendu, avec une luminosité maximale de 2600 nits pour rester lisible même en plein soleil. Sous le capot, le processeur Exynos 2400, déjà éprouvé sur les Galaxy S24, assure une fluidité largement suffisante pour un usage quotidien.

Côté photo, le capteur principal de 50 mégapixels profite du ProVisual Engine pour des clichés nets et bien exposés, avec la fonction Nightography pour les scènes en basse lumière. La FlexCam permet de prendre des photos et vidéos mains libres en posant simplement le téléphone en mode Flex. Avec sa batterie de 4000 mAh et jusqu'à 24 heures d'autonomie vidéo, le Z Flip7 FE coche toutes les cases pour qui découvre le format pliable sans vouloir y mettre le prix fort.

Avec le Z Flip7, Samsung sort le grand jeu

Le Z Flip7 s'adresse à celles et ceux qui veulent le meilleur de la technologie Samsung dans un format pliable. Ses écrans sont les plus grands jamais proposés sur la gamme, avec un écran principal de 6,9 pouces et un écran externe de 4,1 pouces aux bordures particulièrement affinées. Le processeur Exynos 2500, dernière génération chez Samsung, est épaulé par 12 Go de RAM pour un multitâche sans accroc, même avec les fonctions Galaxy AI les plus gourmandes.

L'autonomie est également un argument de poids, avec une batterie de 4300 mAh capable de tenir jusqu'à 31 heures de lecture vidéo. Le smartphone gagne aussi en robustesse grâce à son cadre en aluminium Armor et sa charnière Armor Flexhinge, protégés par du verre Gorilla Glass Victus 2 à l'avant comme à l'arrière. Autre avantage réservé à l'achat sur Samsung.com, le coloris exclusif Vert d'eau vient compléter la palette classique du modèle. De quoi séduire les utilisateurs les plus exigeants, en photo comme en performance.

Profiter de -200€ sur le Z Flip7

Profiter de -100€ sur le Z Flip7 FE

Attention, rappelons que pour profiter de l’une de ces deux offres, il va falloir agir avant le 21 juillet prochain (inclus). Disponibles sur le site officiel et l'application Samsung Shop, elles sont en plus cumulables avec les autres promotions en cours sur ces produits. De quoi profiter d'un smartphone pliable haut de gamme à prix réduit, mais seulement dans la limite des stocks disponibles.