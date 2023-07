Galaxy Tab A8 : la tablette Samsung (64 Go) est 199 € lors du Prime Day

À la recherche d'une tablette Samsung à moins de 200 euros ? Lors du Prime Day d'Amazon, le modèle 64 Go de la Galaxy Tab A8 est vendu à exactement 199 euros. Bien évidemment, il ne faudra pas trop tarder pour profiter de l'offre !

Amazon a décidé de brader de nombreux produits pour l'édition 2023 de son Prime Day. C'est notamment le cas d'une tablette tactile de la marque Samsung.

Jusqu'à demain soir, la Galaxy Tab A8 disponible dans sa version 64 Go est vendue avec un étui transparent au prix de 199 euros au lieu de 289,46 euros ; soit une réduction de près de 100 euros par rapport au tarif normal du produit.

À propos de ses principales caractéristiques, la Samsung Galaxy Tab A8 liée à l'offre Prime Day d'Amazon est une tablette qui dispose d'un écran tactile de 10,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go, d'un processeur Unisoc Tiger T618, d'une batterie de 7040 mAh et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche One UI 3.1. Pour la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 5 MP et un capteur arrière de 8 MP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Tab A8.