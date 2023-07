Prime Day PC portables : sélection des meilleures offres sur Amazon

Si vous cherchez un PC portable à prix réduit, c’est le bon moment. Ils sont actuellement en promotion à des tarifs très attractifs. Voici notre sélection des meilleures offres sur les PC portables à l’occasion du Prime Day. Ne tardez pas, ça se passe sur Amazon uniquement les 11 et 12 juillet 2023.

Sélection des meilleures offres sur les PC portables durant le Prime Day Amazon

Avoir un bon PC portable est aujourd’hui indispensable, pour télétravailler, pour faire de la bureautique, pour naviguer sur internet, pour profiter de contenus multimédias ou encore pour du gaming. Mais cela représente bien souvent un investissement important. Heureusement, les 11 et 12 juillet 2023, Amazon affiche de nombreuses références à prix réduit. Découvrez ici les meilleures offres à ne pas manquer durant le Prime Day.

Le Prime Day est un évènement réservé aux abonnés d’Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez vous abonner dès à présent pour profiter immédiatement des promotions. Amazon offre d’ailleurs une période d’essai de 30 jours. Vous avez ainsi un mois pour tester gratuitement les services proposés par le géant du e-commerce. Si finalement vous décidez de vous désabonner durant cette période d’essai, vous ne serez pas débité.

Outre l’accès aux avantages comme la livraison gratuite en en 1 jour et les différents services comme Prime Video, Music Prime, ou encore Prime Reading, votre abonnement vous donne accès à des offres exceptionnelles.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Lenovo Ideapad Gaming 3 est un PC gamer à prix mini. Habituellement en vente 1 099,99€, son prix baisse exceptionnellement à 799 € durant le Prime Day.

Malgré son petit prix, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 est un PC portable très puissant. Il est doté d'un processeur AMD Ryzen 5 7535HS, de 16Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA RTX 4050.

Il dispose d’un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces qui profite d’un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Enfin, il est équipé de 512 Go de stockage.

Il vous permet ainsi de jouer à tous vos jeux favoris, même les plus demandeurs, sans problème de fluidité.

Acer Nitro 5

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Alors qu’on le retrouve généralement en vente à 1599€, Amazon proposait récemment l’Acer Nitro 5 AN515-57-782B à 1099,99€. Durant le Prime Day, le prix du PC portable chute encore pour arriver à 999,99€. Une très belle réduction pour cette configuration.

L’Acer Nitro 5 AN515-57-782B est équipé d’un processeur Intel Core i7-11800H, de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, de 16 Go RAM DDR4 et d’un espace de stockage Intel PCIe SSD 512 Go.

Il est doté d’un écran ComfyView Dalle Mate sans reflet de 15,6 pouces qui profite d’une définition Full HD IPS (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage bénéficie ainsi d’une belle fluidité. Les couleurs sont riches et lumineuses.

ASUS Zenbook 14 OLED

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Asus Zenbook 14 OLED EVO UX3402ZA-KN589W est un ultra portable qui affiche une fiche technique alléchante.

Ce PC portable est équipé d’un écran tactile OLED WQ NanoEdge 16:10 2,8K de 14 pouces.

Malgré ses dimensions compactes, on y retrouve un processeur Intel Core i5 de 12e génération, une carte graphique Intel Iris Xe, un espace de stockage de 512 Go de SSD PCIe 4.0 et 16 Go de RAM. C’est donc un PC portable performant et équilibré.

Enfin, la batterie longue durée de 75 Wh offre ne utilisation pouvant aller jusqu’à 18h.

HP Laptop 15

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le HP Laptop 15-fc0002sf a l’avantage d’être un PC portable à petit prix. Durant le Prime Day, son tarif est encore plus bas puisqu’il n’est proposé qu’à 349€ !

Équipé d’un processeur AMD Ryzen 3 7320U épaulé par 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, c’est un modèle parfait pour de la bureautique du multimédia et pour surfer sur internet. Il dispose d’un écran antireflet de 15,6 pouces Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels et de bords fins.

Ce PC portable qui tourne sous Windows 11 Famille en mode bénéficie d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 11h d’utilisation. Grâce à la charge rapide, vous pouvez récupérer 50% de la batterie en 45 minutes seulement.

Dell Inspiron 16 (2-en-1)

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À l’occasion du Prime Day, le Dell Inspiron 16 2-en-1 (7620) est affiché avec une belle baisse de prix. Vous pouvez ainsi l’acheter à seulement 549 €.

Ce PC Portable hybride embarque un processeur Intel Core i5-1235U, 8Go de RAM DDR4 et un espace de stockage SSD de 512 Go. Il est équipé d’un grand écran tactile FHD+ (1920 x 1200 px) de 16 pouces qui se pivote à l’aide d’une charnière pour se transformer en tablette. Sa dalle profite d’un taux de rafraichissement de 60 Hz.