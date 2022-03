Obi-Wan Kenobi : Disney+ n’exclut pas l’idée d’une saison 2

Obi-Wan Kenobi pourrait-il revenir pour une seconde saison sur Disney+ ? Quelques mois avant la diffusion de la série, Lucasfilm ne ferme pas complètement la porte à l'idée d'une seconde saison.

La série Obi-Wan Kenobi a toujours été pensée comme une série limitée. En miroir de The Book of Boba Fett, ou plusieurs show Marvel diffusés sur Disney+, la série est construite autour d'une histoire qui a un début et une fin bien définie.

Deborah Chow, la réalisatrice de la série, semble persuadée que la série Star Wars se résumera à une seule et unique saison. “Elle a certainement été conçue comme une série limitée, et c'est une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. L'approche a toujours été d'en faire une histoire complète”, déclare Deborah Chow.

Lucasfilm ne ferme pas la porte à une saison 2 pour Obi-Wan Kenobi

De son côté, Kathleen Kennedy, directrice de Lucasfilm, laisse la porte ouverte à une éventuelle séquelle consacrée au personnage culte de la saga Star Wars. “C'est certainement quelque chose dont nous parlons, principalement parce que tout le monde s'est réuni et a passé un moment incroyable. Ewan a passé un moment incroyable. Hayden a passé un moment incroyable”, explique Kathleen Kennedy, interrogée dans le cadre d'un article d'Entertainment Weekly.

“Toutes les personnes impliquées aimeraient que cela ne se termine pas. Mais nous devons vraiment passer notre temps à nous poser cette question : pourquoi le ferions-nous ? Si nous devions décider de faire quelque chose de plus avec le personnage d'Obi-Wan, nous devrions vraiment répondre à cette question : pourquoi ?”, tempère la responsable.

Visiblement, Lucasfilm et Disney+ attendront l'accueil critique de la première saison avant de mettre en chantier une éventuelle seconde fournée d'épisodes. L'éventuel succès de la série devrait motiver les scénaristes à trouver une façon de broder autour des 10 dernières années d'exil d'Obi-Wan (toujours campé par Ewan McGregor) sur Tatooine.

En parallèle, Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin Skywalker/ Dark Vador, a évoqué son retour dans le rôle. L'acteur a assuré que le Seigneur Sith sera “très puissant”. Il a même laissé entendre que la série pourrait montrer son visage, ce qui implique la présence de flash-backs.

Découvrez la première bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi

La diffusion d'Obi-Wan Kenobi débutera le 25 mai 2022 sur Disney+. Aux dernières nouvelles, la saison compte seulement épisodes. Que pensez-vous de l'éventuel retour du maître Jedi pour une seconde salve d'épisodes ? On attend votre avis dans les commentaires.