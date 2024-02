Obi-Wan Kenobi : vous attendez la saison 2 ? Ewan McGregor a une mauvaise nouvelle

L'acteur principal de la série Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, a prononcé une phrase qui n'augure rien de bon sur une éventuelle saison 2. À ce stade, il faudra plus que la Force pour qu'elle arrive sur nos écrans.



Les fans de Star Wars ont l'embarras du choix quand il s'agit de trouver une série prenant place dans leur univers préféré. Parmi elles, Star Wars : Obi-Wan Kenobi a le mérite de nous replonger dans la trilogie des années 2000 en faisant revenir à l'écran Ewan McGregor dans le rôle du mentor d'Anakin Skywalker. Elle prend place 10 ans après l'épisode 3 La Revanche des Sith, et donc 9 ans avant l'épisode 4 Un nouvel espoir. À travers 6 épisodes, on apprend ce qu'il s'est passé une fois que l'ancien padawan du maître Jedi est devenu Darth Vader (Dark Vador chez nous).

C'est également l'occasion de voir une jeune princesse Leia, alors qu'elle ignore encore tout de ce que l'avenir lui réserve. Diffusée sur Disney+ à partir du 27 mai 2022, la question d'une éventuelle saison 2 reste sans réponse. Pourtant, les signes étaient plutôt positifs. La plateforme de streaming n'est pas contre, à condition qu'il y ait une demande suffisante, et la réalisatrice de la série Deborah Chow ne s'est fermée aucune porte. Malheureusement, une déclaration d'Ewan McGregor lui-même sème le doute.

Y aura-t-il une saison 2 de la série Obi-Wan Kenobi ? Ewan McGregor donne un élément de réponse plutôt pessimiste

Lors d'une interview accordée à Variety, l'acteur confie qu'il a beaucoup hésité avant d'accepter le rôle, mais qu'il en est finalement content malgré les critiques. “Je suis heureux d'être [Obi-Wan Kenobi] pour beaucoup de gens, mais quand ces films sont sortis, ils n'ont pas été appréciés. C'était dur. Le premier a été tourné et il nous en restait encore deux ! C'était bizarre d'être dans un film qui se faisait descendre”.

Quant à la série sur Disney+, il dit avoir aimé la faire, avant de prononcer la phrase suivante : “J’adorerais faire la deuxième saison, mais il n'y a eu aucune discussion à ce propos pour le moment. Il se passe beaucoup de choses chez Disney”. Autrement dit, il n'est pas du tout sûr qu'une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi voit le jour et quand bien même, elle n'est pas prête de sortir. Ce n'est pas un non ferme et définitif, mais ça ne sent pas très bon.