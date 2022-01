Star Wars : trois nouveaux jeux annoncés, la suite de Jedi Fallen Order est en préparation

La saga Star Wars va avoir le droit à trois nouveaux jeux développés par Respawn Entertainment, studio derrière Star Wars Jedi Fallen Order. Pour le moment, les détails sont minces, mais on peut s’attendre à une suite du jeu de 2019.

Sommes nous à l’aube d’un nouvel âge d’or pour les jeux Star Wars ? En tout cas, tous les éléments sont en place pour. Alors que Quantic Dream travaille sur son propre titre (Eclipse), EA et Lucasfilm ont annoncé le développement de trois nouveaux jeux.

Ces derniers seront développés par Respawn Entertainment, le studio derrière les deux Titanfall, APEX Legends mais aussi et surtout Star Wars Jedi Fallen Order, sorti en 2019. Le studio Bit Reactor, fondé par des anciens de Firaxis, sera également de la partie pour l’épauler.

Star Wars aura le droit à trois nouveaux jeux

Des trois titres, EA n’a donné que peu de détails dans son annonce, mais nous avons tout de même quelques infos à nous mettre sous la dent. Ainsi, le communiqué parle de la nouvelle aventure dans la série des Star Wars Jedi. Nous avons donc affaire à la suite de Jedi Fallen Order sorti en 2019, au pire un spin-off avec un gameplay similaire. Pour rappel, Fallen Order était un jeu solo qui mélangeait habilement les influences, de Dark Souls à Castlevania en passant par Uncharted.

Le deuxième titre annoncé est un jeu de tir à la première personne. Quand on connaît l’expertise du studio en la matière, on ne peut qu’être confiant. Ici, tous les fantasmes sont permis. Un Battlefront 3 ? Une nouvelle interprétation de l’auguste Dark Forces ? Un jeu totalement inédit ? Tout est possible. Enfin, le troisième et dernier jeu est un titre de stratégie, sans plus de précision. C’est celui-ci qui sera développé par Bit Reactor sous l’égide de Respawn.

Quoi qu’il en soit, cette annonce n’est pas surprenante, la saga étant juteuse. Elle nous laisse toutefois sur notre faim. Il faudra attendre un peu avant d'en savoir plus. Pour ce qui est de Fallen Order 2, le journaliste Tom Henderson avait clamé il y a quelques jours qu’il serait annoncé le 4 mai prochain, soit le « Star Wars Day ». Il sortirait en fin d'année.

