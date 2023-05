Obi-Wan Kenobi : la réalisatrice ne ferme pas la porte à une saison 2 pour la série Star Wars

Cela fait un an que la très attendue série Star Wars : Obi-Wan Kenobi a été diffusée pour la première fois sur Disney+, et les fans sont impatients de savoir si une deuxième saison est prévue. La réalisatrice vient d’en dire plus à ce sujet.

Malheureusement pour les fans de Star Wars, il semble qu’il faudra se montrer patients avant de pouvoir découvrir la suite des aventures d’Obi-Wan Kenobi. Selon la réalisatrice Deborah Chow dans une interview accordée à Deadline, le statut de la série n'a pas beaucoup changé et il n'est pour l’instant pas prévu d'ajouter d'autres épisodes. Cependant, elle laisse la porte ouverte à de futures aventures, étant donné qu'il y a dix ans d'écart entre la fin d'Obi-Wan Kenobi et les événements de Star Wars : Un nouvel espoir.

Pour rappel, la série télévisée Obi-Wan Kenobi a d'abord été un projet de film. Cependant, après la déception financière de Solo : A Star Wars Story, Lucasfilm a décidé de se concentrer sur les séries télévisées. Plutôt que d'abandonner complètement Obi-Wan Kenobi, le projet a été réimaginé sous la forme d'une série limitée. Une saison 2 n’était donc pas déjà dans les cartons au moment du tournage de la première saison.

La saison 2 d’Obi-Wan Kenobi pourrait sortir d’ici quelques années

La dernière saison de la série a apporté une conclusion assez satisfaisante au voyage d'Obi-Wan Kenobi, mais elle a également laissé les fans impatients d'en savoir plus sur l'interprétation du Maître Jedi par Ewan McGregor. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a aussi déclaré plus tôt cette année que si une deuxième saison n'est pas en cours de développement, cette possibilité n'est pas totalement exclue.

Même si la série venait à être complètement abandonnée, cela ne signifie pas que nous ne verrons plus Obi-Wan Kenobi dans la franchise Star Wars. Kathleen Kennedy s'est félicitée de l'accueil réservé à la série et a exprimé le désir d'Ewan McGregor de continuer à jouer le rôle.

Lucasfilm développe actuellement des projets qui se déroulent soit après la mort de Kenobi, soit avant qu'il ne devienne un Jedi. Ainsi, même si une saison 2 n'est pas à l'horizon, il est toujours possible d'explorer l'histoire de Kenobi sous d'autres formes. Il reste maintenant à savoir si la série va oui ou non avoir droit à une deuxième saison, mais nous vous tiendrons évidemment informé dès que nous en saurons davantage.