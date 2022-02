Obi-Wan Kenobi (Disney+): John Williams, le compositeur culte de Star Wars, est de retour

La série Obi-Wan Kenobi arrive bientôt : John Williams, le légendaire compositeur de la saga Star Wars, est revenu aux manettes pour composer son thème principal. Son dernier travail sur la licence concernait L’Ascension de Skywalker (2019).

Pour une surprise, c’en est une. John Williams, compositeur attitré de la saga Star Wars depuis ses débuts, va faire son grand retour dans la galaxie lointaine, très lointaine. Il a en effet écrit la musique de la série Obi-Wan Kenobi.

C’est le site Variety qui vend la mèche. Le musicien de 90 ans a enregistré le thème principal de la série dans un studio de Los Angeles la semaine dernière. Un enregistrement réalisé sous bonne garde pour garder le secret. Raté.

Star Wars voit le retour de son compositeur légendaire

Est-il encore nécessaire de présenter John Williams ? Indiana Jones, Superman, Les Dents de la Mer, ET, Jurassic Park, Harry Potter… et bien sûr Star Wars (les neuf épisodes). Son CV parle pour lui. Les séries Star Wars sur Disney+ n’ont jamais fait appel à lui jusqu’à présent. John Williams n’a pas travaillé sur une série depuis Amazing Stories en 1985, son retour est donc une grosse surprise. Les thèmes de The Mandalorian et de The Book of Boba Fett sont l’œuvre de Ludwig Göransson, qui a su donner une vraie personnalité sonore à ces aventures.

A noter que seul le thème principal semble avoir été composé par John Williams, les musiques additionnelles entendues pendant les épisodes ne seront donc pas de lui. Williams a déjà doté Obi-Wan d'un propre thème musical dès 1977, on peut donc s'attendre à ce que cette nouvelle composition reprenne une partie de son travail originel.

Pour rappel, Obi-Wan Kenobi est la prochaine série Star Wars sur Disney +. Le premier épisode est prévu pour le 25 mai 2022 sur la plateforme. Elle nous racontera l’exil d’Obi-Wan sur Tatooine, dix ans après les événements de La Revanche des Sith (donc 10 ans avant Un Nouvel Espoir). Ewan McGregor, qui avait incarné le maître Jedi dans la prélogie, sera de retour, au même titre d’Hayden Christensen (Anakin/Dark Vador).

La sortie approchant, nous devrions avoir le droit à une bande-annonce d’ici peu. Ce sera sans doute l’occasion d’écouter quelques notes de cette nouvelle composition de John Williams.

Source : Variety