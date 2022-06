Obi-Wan Kenobi pourrait avoir une saison 2 si la demande est assez forte

Ça y est, Obi-Wan Kenobi, c’est terminé. Du moins, pour l’instant, car il est tout à fait possible qu’une saison 2 voie le jour à l’avenir. En effet, bien que la première saison se finisse de manière à faire le lien avec les films, la patronne de LucasFilms a affirmé que Disney+ relancera la production si la demande est assez forte du côté des fans. Les acteurs, eux, se sont déjà dits prêts à reprendre leur rôle.

Obi-Wan Kenobi est sûrement l’une des séries Disney+ les plus appréciées du moment. Si toutes n’ont pas rencontré le même succès, cette dernière rejoint les rangs des séries Star Wars qui ont reçu un excellent accueil de la part des fans et de la critique, aux côtés de The Mandalorian. Aussi, alors que la saison est arrivée à son terme cette saison, l’éventualité d’une suite se pose.

À première vue, et compte tenu de la manière dont se termine la saison 1, cela semble peu probable. En effet (attention, vous rentrez en zone spoilers), le dernier épisode se conclue sur le retour d’Obi-Wan sur Tatooine, après avoir secouru la princesse Leia et combattu Dark Vador. Tous les éléments sont donc en place pour faire la transition vers Star Wars IV : Un Nouvel Espoir.

Sur le même sujet : Obi-Wan Kenobi est la série originale Disney+ la plus regardée au lancement

La saison 2 d’Obi-Wan Kenobi fait déjà parler d’elle

Pour autant, Disney+ ne ferme pas la porte à une saison 2. Voilà ce qu’en dit Kathleen Kennedy, PDG de LucasFilms : « Honnêtement, nous avions prévu d’en faire une série limitée. Mais je pense que si l’engagement est assez grand et que les gens veulent vraiment plus d’Obi-Wan, nous l’envisagerons certainement, car les fans nous parlent. Et si nous sentons qu’il y a une vraie raison de faire ça, que ça répond au pourquoi, alors nous le ferons. Mais nous verrons. »

Une chose est certaine, la question fait débat au sein de l’équipe de production. Deborah Chow, réalisatrice de la série, se montre en effet plus frileuse à cette idée : « Je pense que si cela devait continuer, il devrait vraiment y avoir une bonne raison. » L’incertitude est donc encore de mise et il est trop tôt pour faire des conclusions hâtives. Quoiqu’il en soit, Ewan McGregor et Hayden Christensen, eux, sont déjà prêts à renfiler les costumes pour une saison 2.

Source : Entertainment Tonight