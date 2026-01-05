NVIDIA prépare un retour surprise qui va ravir les joueurs en galère de GPU

En pleine pénurie de GPU et de mémoire, NVIDIA relance une carte graphique bien connue pour répondre à la demande des joueurs et relancer les ventes.

Les cartes graphiques sont devenues des produits rares et chers en ce début d’année 2026. En cause, une pénurie mondiale de RAM qui frappe l’ensemble du marché, provoquant une hausse record des prix. Ce déséquilibre touche aussi les GPU récents, dont la production ralentit fortement. Dans certains cas, les revendeurs ne peuvent plus commander que quelques unités, tandis que les stocks s’effondrent en Europe comme au Japon.

Pour faire face à cette situation, NVIDIA aurait décidé de remettre en circulation une carte graphique déjà très populaire. Ce retour inattendu permettrait au constructeur de répondre à la demande tout en contournant les difficultés liées aux composants les plus récents.

rtx3060 Q1 come back… 🥲 — hongxing2020 (@hongxing2020) January 5, 2026

La GeForce RTX 3060 fera son retour en 2026 pour compenser la pénurie de GPU récents

Selon le leaker hongxing2020, bien informé sur les plans de production de NVIDIA, la GeForce RTX 3060 sera de nouveau fabriquée dès le premier trimestre 2026. Lancée en 2021 et retirée progressivement en 2024, cette carte reste aujourd’hui la plus utilisée par les joueurs, avec plus de 6,5 % d’utilisateurs selon la dernière enquête Steam.

NVIDIA n’a pas encore précisé si les deux versions de la GeForce RTX 3060, 12 Go et 8 Go, seront disponibles. Mais si la carte revient à un tarif attractif, sous les 200 dollars, elle pourrait séduire un large public en attente d’une solution abordable. En relançant un modèle éprouvé, le fabricant montre qu’il mise sur des solutions concrètes à court terme. Il évite ainsi de mettre en avant des références difficiles à produire et vendues à prix élevé.

Cette relance survient alors que les modèles plus récents comme les RTX 4060 ou 5060 sont directement impactés par la pénurie de mémoire GDDR6 et GDDR7. Comme nous l’indiquions dans un article récent, certains distributeurs européens sont déjà contraints de rationner les GPU, voire de suspendre les commandes. Ce contexte tendu pousse NVIDIA à miser sur une carte déjà éprouvée, capable de combler temporairement le vide sur le marché grand public. Pour les joueurs, cette décision pourrait marquer un vrai bol d’air.