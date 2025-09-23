Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 chute enfin en France, certains modèles tombent même sous le tarif conseillé

D'abord introuvables, puis vendues à un prix bien plus élevé que celui communiqué par Nvidia, les cartes graphiques RTX 50 sont enfin disponibles à un tarif attractif.

Pendant des mois, se procurer une carte graphique Nvidia RTX 50 relevait du parcours du combattant, à moins d'accepter de payer un montant bien plus élevé que le prix de vente conseillé par l'entreprise. Ce fut d'autant plus le cas pour les modèles les plus haut de gamme des GPU de cette génération, la situation étant un peu moins tendue sur le segment d'entrée de gamme. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. En France, on peut même trouver aujourd'hui certaines références à un tarif inférieur à celui annoncé à l'origine par Nvidia.

Il est par exemple actuellement possible d'acquérir une MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS pour 1 059 euros, quelques dizaines d'euros moins cher que les 1 119 euros officiels. En début d'année, il fallait souvent compter plusieurs centaines d'euros en plus pour espérer mettre la main sur un tel composant.

Des chutes de prix en attendant les RTX 50 Super

La ZOTAC Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF 16GB est quant à elle listée à 769 euros, soit une différence de plus de 100 euros par rapport aux 879 euros communiqués par Nvidia au lancement de la carte graphique. La KFA2 GeForce RTX 5070 1-Click OC tombe quant à elle à 559,99 euros, sous la barre des 619 euros initiaux.

Vous avez aussi la possibilité d'obtenir une Asus Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition pour 449 euros. Cette fois, c'est le prix normal pour ce type de GPU. Si vous pouvez vous contenter de 8 Go de VRAM, la Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost s'affiche à 389,99 euros, 10 euros de moins que le tarif recommandé par Nvidia. Enfin, nous avons une Inno3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 à 299,99 euros, au lieu de 319 euros.

Il y a quelques semaines, nous vous expliquions qu'une demande faible et des stocks élevés allaient sans doute provoquer une baisse des prix des RTX 50, et c'est donc bien le cas. Les commerçants cherchent à écouler leurs stocks avant l'arrivée des modèles Super, attendus dans quelques mois.