Étonnamment, la carte graphique Nvidia RTX 3060 vieille de 3 ans fait tourner un jeu récent bien mieux que la 4060 de 2023. Qu'est-ce qui explique ce constat contre-intuitif ?

Certains vous diront qu'en informatique, il y a une règle qui se vérifie dans tous les cas : la nouvelle version d'un composant est meilleure que la précédente. Le processeur Intel i9-12XXX est donc plus performant que le i9-11XXX. Pareil pour les cartes graphiques (GPU).

Simple non ? Sauf qu'évidemment, la réalité est là pour compliquer les choses. Dans les faits, il faut se fier à d'autres paramètres. C'est ce qui explique en partie pourquoi certains modèles de GPU sont encore très populaires chez les joueurs PC alors que les générations suivantes sont disponibles depuis parfois plusieurs années.

Et n'allez pas croire que cela ne concerne que les “vieux” jeux. La preuve avec un titre sorti le 9 décembre 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Les développeurs recommandent une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ou bien une AMD Radeon RX 7700 XT pour le lancer en 1440p à 60 images par seconde (ips). En toute logique, une RTX 4060 devrait parfaitement faire l'affaire non ? Pas du tout. Pire : la RTX 3060 de 2021 fait beaucoup qu'elle, et c'est un euphémisme.

Sortie il y a 3 ans, la carte graphique RTX 3060 fait bien mieux que la 4060 sur ce jeu récent

Il n'est même pas la peine de paramétrer Indiana Jones et le Cercle Ancien sur des graphismes “Ultra” pour constater la différence. Lors des tests, ils étaient configurés sur une définition 1080p avec le Ray Tracing activé, l'anti-aliasing sur TTA et la qualité des textures au maximum. Résultat : la RTX 3060 affiche 57 ips en moyenne, contre 25 pour la RTX 4060.

Lire aussi – La GeForce RTX 3060 a encore de beaux jours devant elle et c’est AMD qu’il faut remercier

Même si les deux cartes graphiques ne sont techniquement pas faites pour le 1440p, dans cette définition l'écart est également important. 40 ips pour la RTX 3060, 23 ips pour la 4060. Qu'est-ce qui explique ces constats ? La réponse tient en 2 mots : mémoire VRAM, ou mémoire vidéo.

La 3060 en possède 12 Go, tandis que la 4060 en a 8 Go. Ici le principe est simple (même si la vérité est plus nuancée), plus il y en a, mieux c'est. Cette mémoire est notamment sollicitée pour la génération d'images dans un jeu. Autrement dit : en terme de puissance brute, la RTX 3060 de Nvidia reste meilleure que sa grande sœur. Ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours la carte graphique la plus utilisée par les joueurs sur Steam.

Source : PC Gamer Hardware