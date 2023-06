Nvidia GeForce RTX 4060 et 4060 Ti : où les acheter au meilleur prix ?

La Nvidia GeForce RTX 4060 est disponible et devient la référence la moins chère de la génération Ada Lovelace. Cette carte graphique, tout comme la RTX 4060 Ti est taillée pour le jeu en Full HD dans les meilleures conditions, voire en 1440p. On vous dit où acheter les acheter au meilleur prix.

Très attendue, la GeForce RTX 4060 succède donc à la RTX 3060 dont elle améliore les performances d'environ 25% pour un prix quasiment inchangé. Mais contrairement à la génération précédente, la RTX 4060 ne sort pas dans un contexte de pénurie des composants électroniques. Les prix reviennent donc à la normale et il est enfin possible d'acheter une carte graphique à un prix raisonnable.

À l'instar de la RTX 4070 Ti, Nvidia ne propose pas Founders Edition pour la nouvelle RTX 4060. Mais la bonne nouvelle, c'est que les modèles custom sont quand même disponibles au juste prix.

Où acheter la Nvidia GeForce RTX 4060 au meilleur prix ?

La RTX 4060 est disponible en France depuis le 29 juin 2023 au prix conseillé de 329 €. C'est 330 € de moins que le prix conseillé de la RTX 4070. Elle est à ce prix dans plusieurs déclinaisons custom. On n'assiste donc pas à une envolée des tarifs. La MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X OC (8 Go) est ainsi proposée chez différents marchands à 329,99 €.

Idem pour d'autres références : la Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC, la KFA2 GeForce RTX 4060 (1-Click OC) ou encore la ZOTAC GeForce RTX 4060 SOLO. Le meilleur prix pour la nouvelle RTX 4060 est de 324,95 €, soit 5 € de moins que le tarif normal. Ce prix s'applique au modèle Gainward GeForce RTX 4060 Pegasus.

Où acheter la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti au meilleur prix ?

La GeForce RTX 4060 Ti est disponible au prix conseillé de 439 € pour la Founders Edition. Comptez quelques dizaines d'euros de plus pour les versions personnalisées. On se situe dans tous les cas sous la barre des 500 €, hors marketplace. Chez Rue du Commerce, la Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC (8Go) est par exemple à 469,90 €.

Si vous préférez le constructeur MSI, la GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X OC (8 Go) est à 489,90 €. Toujours chez Rue du Commerce. On est dans une fourchette de prix similaire pour les autres versions custom de la RTX 4060 Ti. On est quand même loin du prix de la RTX 4080.

RTX 4060 et 4060 Ti : quelles sont leurs caractéristiques ?

Référence la plus accessible de la série RTX 40XX, la RTX 4060 est une carte graphique conçue pour le jeu en 1080p. C'est donc l'héritière de la 3060 déjà très à l'aise dans cette définition. La nouvelle référence est environ 25% plus puissante et a l'avantage d'être compatible avec le DLSS 3.0 qui booste encore plus les performances pour les jeux compatibles.

La RTX 4060 dispose de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6, mais Nvidia devrait bientôt proposer une version 16 Go. La carte graphique dispose également de 3072 cœurs CUDA avec une fréquence boost de 2,46 GHz, la cadence recommandée par Nvidia. Mais certains modèles custom montent de quelques dizaines de MHz. Enfin, la carte a une efficacité énergétique grandement améliorée. Son TDP est de 115W contre 170W pour la 3060.

Si vous préférez la RTX 4060 Ti, elle est environ 15% plus performante que la RTX 4060 et 10% plus que la 3060 Ti en mode rastérisation. Avec cette carte graphique, vous êtes parés pour joueur confortablement en Full HD ULTRA avec le ray tracing. Et elle est même à l'aise en 1440p avec une qualité de graphisme correcte. Elle est disponible en deux versions 8 Go et 16 Go avec des TDP de 160W et 165W.