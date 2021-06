Nvidia lance des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti jusqu’à 150% plus puissantes que les RTX 2000

Nvidia profite du Computex 2021 pour lancer deux nouvelles cartes graphiques les RTX 3070 Ti et 3080 Ti. Les deux cartes graphiques bénéficient de plus de mémoire, coeurs CUDA, RT, Tensor, ROP et d'une taille de Bus plus importante, pour un supplément de 500 $ (3080 Ti) et 100 $ (3070 Ti) par rapport aux variantes “non-Ti”. Nvidia annonce une disponibilité en magasin dès le 3 juin pour la RTX 3080 Ti et dès le 10 juin pour la RTX 3070 Ti.

Vous n'êtes toujours pas parvenu à mettre la main sur une carte Nvidia RTX 3090, 3080 ou 3070 depuis leur sortie à cause des pénuries ? La forte demande en cartes graphiques pousse Nvidia à multiplier rapidement les modèles malgré une situation qui reste très tendue sur le marché des composants. On attendait depuis des semaines l'annonce des premières variantes Ti de la génération, les 3070 Ti et 3080 Ti. Nvidia vient justement de profiter du Computex 2021 pour les annoncer.

Nvidia explique dans son communiqué de presse : “alors que les GPU de la génération précédente s'attaquaient aux jeux ambitieux de leur époque, les jeux contemporains comme Cyberpunk 2077 et Watch Dogs : Legion ont élevé le réalisme-et augmenté les exigences globales des cartes graphiques modernes […] En tant que nouveau fleuron de la famille RTX, la GeForce RTX 3080 Ti est la mise à niveau ultime pour les amateurs de GPU de toutes générations”.

Nvidia officialise les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti

Grâce à leur fiche technique revue à la hausse les 3080 Ti et 3070 Ti devraient séduire les joueurs et créateurs les plus exigeants. La RTX 3080 Ti devrait délivrer un boost significatif des performances 4K tandis que la RTX 3070 Ti sera une option plutôt accessible pour travailler ou jouer en Quad HD (1440p). A en croire Nvidia, la RTX 3080 Ti et la RTX 3070 Ti sont respectivement deux fois plus rapides que la GTX 1080 Ti et GTX 3070 Ti en termes de rastérisation, tout en étant jusqu'à 1,5 fois plus rapide que la RTX 2070 Super en termes de performances brutes.

Et ce n'est pas leur seul atout par rapport aux générations précédentes : ces cartes bénéficient des dernières technologies de Ray Tracing, du DLSS, ce dispositif d'upscaling ultra-performant dopé à l'IA, ou encore la réduction de latence Nvidia Reflex. La fiche technique exacte des nouvelles cartes n'a pas été complètement officialisée. La tableau suivant permet néanmoins de comparer les nouveaux modèles de cartes à leur équivalentes non-Ti avec les données dont on dispose :

GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 GPU GA102-225 GA102-200

GA104-400

GA104-300 Mémoire 12 Go GDDR6X 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 Bus 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Coeurs CUDA 10 240 8 704 6 144 5 888 Coeurs RT 80 68 48 46 Coeurs Tensor 320 272 192 184 Unités de rendu (ROP) 112 96 96 96 TDP 350W 320W n.c. 220W Connecteur d'alimentation 12 broches 12 broches 12 broches 12 broches Prix de vente recommandé 1 199 $ 699 $ 599 $ 499 $

Comme vous pouvez le constater les améliorations sont bien plus profondes qu'un simple overclocking du GPU, surtout sur la RTX 3080 Ti. On a en effet un Bus nettement plus large (384 bit contre 320 bit), nettement plus de coeurs CUDA (10 240 contre 8 704 pour la 3080 Ti, et 6 144 contre 5 888 pour la 3070 Ti), mais aussi plus de coeurs RT, Tensor et unités de rendu (exception faite de la RTX 3070 sur ce dernier point). Le TDP, ou la dissipation de chaleur, est en nette hausse sur la RTX 3080 Ti (350W contre 320W pour la RTX 3080 simple) – et même si le TDP de la 3070 Ti reste une inconnue à ce stade, on peut s'attendre là encore pour des chiffres légèrement revus à la hausse.

Par ailleurs, la RTX 3080 Ti dispose désormais de nettement plus de RAM que la version non-Ti, avec pas moins de 12 Go de RAM GDDR6X. La RTX 3070 Ti passe de 8 Go de RAM GDDR6 à 8 Go de RAM GDDR6X. On comprend dès lors facilement la politique tarifaire retenue par Nvidia avec les premiers prix disponibles en dollars. La RTX 3080 Ti est en effet proposée à un prix recommandé de 1199 dollars contre 699 dollars pour la RTX 3080 normale ce qui constitue tout de même une différence de 500 dollars. On notera qu'à cause des pénuries, il était dans tous les cas difficile de se procurer une RTX 3080 au prix de vente recommandé, ce qui signifie que la différence réellement constatée par les clients est susceptible d'être plus faible.

Lire également : RTX 3080, 3070, 3060 Ti – Nvidia étend ses mesures anti-minage à d'autres cartes graphiques

A condition, bien sûr, que Nvidia parvienne à en produire suffisamment et que ce modèle de cartes soit épargné par les pénuries. Entre la RTX 3070 Ti et la 3070 classique, il n'y aura a priori que 100 $ de différence puisque le prix de vente recommandé de la Nvidia RTX 3070 est de 599 dollars. Là encore, il reste à voir si ces cartes seront réellement disponibles à ce prix ou si les pénuries chroniques conduiront certains clients à la payer plus cher. La Nvidia GeForce RTX 3080 Ti sera disponible à partir du 3 juin. La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti devrait quant à elle débarquer le 10 juin. Les prix exacts en euros ne sont pas encore connus.