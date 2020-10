Nvidia GeForce RTX 3070 : où acheter la carte graphique au meilleur prix

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 est disponible officiellement ce jeudi 29 octobre au tarif de départ de 519 €. La Founder Edition, modèle proposé par le fabricant depuis sa boutique en ligne officielle est déjà en rupture de stock. Vous pouvez néanmoins vous équiper d'une des versions personnalisées que commercialisent les fabricant tels que Asus, MSI, Gigabyte, KFA2… On fait le point sur les meilleures offres pour acheter une Nvidia GeForce RTX 3070 au prix le moins cher.

💰Nvidia GeForce RTX 3070 : où l'acheter au prix le moins cher sur internet ?

La RTX 3070 qui vient tout juste de sortir est déjà en rupture de stock chez un grand nombre de marchands en ligne. Si vous souhaitez vous équiper de ce modèle qui pour rappel coûte 100 $ de moins que la RTX 2070 au lancement alors qu'elle est plus puissante que la RTX 2080 Ti, il faut faire preuve de réactivité.

Elle est en effet plus performante tout en étant proposée à quasiment 2/3 du prix de la RTX 2080 Ti. Un benchmark officiel confirme des performances 8% au-dessus, en moyenne, de celles de la 2080 Ti. Pour l'heure, on la trouve uniquement sur Cdiscount.

🤔Quel modèle de RTX 3070 choisir ?

Cela dépend bien évidemment de votre configuration, la taille de votre boîtier et sa capacité de refroidissement. Pour faire le bon choix, et ne pas se tromper, vérifier avant tout que votre boîtier PC sera capable d'accueillir votre RTX 3070.

La cadence boostée, la quantité de RAM ou le systèmes de refroidissement spécifiques sur les modèles customs diffèrent de l'un à l'autre, tout comme le niveau sonore. Pour vous aidez à y voir plus clair, nous vous invitons à consulter notre article sur les modèles customs des GeForce RTX 3070, 3080 et 3090.

⚙Quelle fiche technique pour la Nvidia GeForce RTX 3070 ?

Nvidia propose des vraies évolutions sur le papier. La GeForce RTX 3070, tout comme les 3080 et 3090 sont particulièrement aguicheuses. On est en effet sur une gravure près de deux fois plus fine, avec une nouvelle architecture qui fait exploser la bande passante mémoire, et des options de VRAM particulièrement musclées.

La RTX 3070 embarque 8 Go de mémoire standard GDDR6 et délivre des puissances brutes de 20 TLOPS pour les Shader Cores, 40 TFLOPS pour les RT Cores et 163 TFFLOPS Pour les Tensor Cores. C'est donc une proposition intéressante pour ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité prix. Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques des trois modèles disponibles.