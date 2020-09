Nvidia GeForce RTX 3080 : où acheter la carte graphique au meilleur prix

La nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 est disponible à la vente. Le modèle Founders Edition proposée par le fabricant depuis sa boutique en ligne officielle au tarif de 719 € est déjà en rupture de stocks. Cela dit, il est possible de se procurer une des versions personnalisées que commercialisent les fabricant tels que Asus, MSI, Gigabyte, KFA2… On fait le point sur les meilleures offres pour acheter une Nvidia GeForce RTX 3080 au prix le moins cher.

💰Nvidia GeForce RTX 3080 : où l'acheter au prix le moins cher sur internet ?

A peine sortie que la nouvelle carte graphique de Nvidia, la GeForce RTX 3080 dans sa version Founders Edition est déjà en rupture de stock sur le store officiel du fabricant. Heureusement, on trouve les modèles customs produits par les différents constructeurs de GPU tels que Asus, Gigabyte, MSI, KFA2, INNO3D, auprès de quelques enseignes comme Cdiscount, Materiel.net, LDLC ou bien encore Rue du Commerce.

Les tarifs selon l'édition varient de 729,99 € et atteignent jusqu'à 1119,99 €. Le modèle custom le plus accessible est proposé par Cdiscount avec la PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming Edition – 10 Go à 729,99 €.

Bonus : Pour l'achat d'une GeForce RTX 3090, 3080, 3070, le jeu Watch Dogs : Legion et 1 an d’abonnement à l’offre GeForce NOW Membre fondateur vous sont offerts. Pour en profiter, et recevoir vos bonus, vous pouvez consulter toutes les conditions de l'offre.

🤔Quel modèle de RTX 3080 choisir ?

Tout dépend de votre configuration, la taille de votre boîtier et sa capacité de refroidissement. Pour faire le bon choix, et ne pas se tromper, vérifier avant tout que votre boîtier PC sera capable d'accueillir votre RTX 3080. La cadence boostée, la quantité de RAM ou le systèmes de refroidissement spécifiques sur les modèles customs diffèrent de l'un à l'autre, tout comme le niveau sonore. Pour vous aidez à y voir plus clair, nous vous invitons à consulter notre article sur les modèles customs des GeForce RTX 3070, 3080 et 3090.

⚙Quelle fiche technique pour la Nvidia GeForce RTX 3080 ?

La RTX 3080 offre selon le constructeur des performances 2 fois plus élevées comparativement à la RTX 2080 Ti, la plus puissante de la génération Turing. La RTX 3080 embarque 10 Go de mémoire RAM GDDR6X et offre une puissante brute de 30 TFLOPS pour les Shader Cores, 58 TFLOPS pour les RT Cores et 238 TFLOPS pour les Tensor Cores. Vous avez là une carte graphique taillée pour la 4K à 60 FPS sans accroc, avec le ray tracing activé. Sa fiche technique complète :

NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU (architecture) Ampere GA102-200 Finesse de gravure 7nm Coeurs CUDA 8704 Shader Flops 30 TFLOPS RT Flops 58 TFLOPS Tensor Flops 238 TOPs Mémoire GDDR 10 Go GDDR6X Bus mémoire 320-bit Vitesse mémoire 19 Gbps Bande passante mémoire 760 GB/s Prix 719 euros Date de lancement 17 septembre 2020

Notre test de la Nvidia RTX 3080

Pour vous faire une petite idée des performances et fonctionnalités qu'offre la carte graphique, nous vous invitons à lire notre test complet de cette Nvidia GeForce RTX 3080. Ci-dessous, une vidéo test avec nos impressions et avis sur cette RTX 3080 qui s'avère être une future référence en matière de GPU gaming sur PC.