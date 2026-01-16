Windows 11 : votre PC ne s’éteint plus après la dernière mise à jour ? Voici la solution en attendant un correctif

Microsoft admet que le dernier Patch Tuesday peut entraîner des soucis chez certains utilisateurs. Ils se retrouvent incapables d'éteindre leur PC ou de le mettre en veille prolongée. Une solution temporaire existe. La voici.

C'est reparti pour un tour. Oui, installer les mises à jour “Patch Tuesday” de Windows 11 est nécessaire puisqu'elles apportent de nombreuses corrections de bugs et de failles de sécurité parfois critiques. Et, oui, si vous êtes malchanceux, vous pouvez être frappé par un problème qui n'existait pas avant et qui peut vite se révéler très pénible. Voilà le dilemme auquel les utilisateurs du système de Microsoft sont confrontés chaque premier mardi du mois.

Alors que se passe-t-il cette fois-ci ? D'abord, il faut préciser que la mise à jour n'a pas la même appellation selon votre version de Windows 11. Celles et ceux sous les deux dernières, Windows 11 24H2 et 25H2, ont installé la KB5074109. Sous Windows 11 23H2, elle porte le nom de KB5073455. C'est celle-ci qui pose souci. Il y a cependant deux bonnes nouvelles. La première est que seul un certain type de machine est concerné. La deuxième est qu'il y a une solution, du moins en partie.

Que faire si votre PC ne s'éteint plus après la dernière mise à jour de Windows 11 ?

Le bug se manifeste très clairement : quand vous tentez d'éteindre ou de mettre le PC en veille prolongée, l'ordinateur redémarre à la place. Microsoft précise que seuls les PC “disposant d’un lancement sécurisé” sont touchés. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant d'assurer l'intégrité du système lors du démarrage. De plus, la mise à jour KB5073455 est uniquement proposée pour les éditions Enterprise et IoT de Windows 11 version 23H2.

En attendant que Microsoft déploie un correctif, voici la solution : “tapez cmd dans la barre de recherche et sélectionnez cmd dans les résultats de la recherche pour ouvrir une invite de commandes. Dans la fenêtre Invite de commandes, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : shutdown /s /t 0” (sans guillemets, mais avec les espaces). En revanche, rien ne permet de passer l'appareil en veille prolongée à l'heure actuelle.