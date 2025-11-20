Windows 11 : vos jeux tournent mal ? C’est sans doute grâce à cette mise à jour de l’OS, voici un correctif

Les récentes mises à jour de Windows 11 ont visiblement eu un impact négatif sur les performances en jeu de certains utilisateurs. Heureusement, un correctif est déjà disponible. On vous explique comment l'installer.

Il n'est malheureusement pas rare de voir une mise à jour de Windows impacter les performances de son PC. Les raisons peuvent être diverses. Des fois, il s'agit simplement d'un bug dans le système d'exploitation. Mais d'autres fois, le problème est un peu profond, touchant directement les composants de la machine. Or, lorsque le composant en question est une carte graphique, les effets néfastes se font directement sentir, surtout lors d'une session de jeu.

Ainsi, si vous avez l'impression que votre framerate a baissé ces dernières semaines , ce n'est probablement pas pour rien. En effet, il semblerait que la mise à jour d'octobre de Windows 11 ait embarqué avec elle un dysfonctionnement impactant les cartes graphiques Nvidia. Auitrement dit, si vous êtes chez AMD ou Intel, ce qui va suivre ne vous concerne pas. En l'occurence, le problème concerne les versions KB5066835 et KB5068861 de Windows 11, soit respectivement les Patch Tuesday d'octobre et novembre 2025.

Sur le même sujet – Windows 11 : installez l’OS déjà à jour et prêt à l’emploi grâce à cet outil super pratique de Microsoft

Téléchargez le driver de Nvidia pour régler les problèmes de performance de Windows 11

Autrement dit, si vous avez installé l'une de ces mises à jour et que vous possédez une carte graphique Nvidia, on ne peut que vous conseiller de télécharger le correctif que le constructeur vient de déployer. Le changelog du derenier driver est d'ailleurs on ne peut plus clair. “Une baisse des performances peut être observée dans certains jeux après la mise à jour vers Windows 11 octobre 2025 KB5066835”, peut-on lire sur le site de Nvidia.

Si vous êtes concerné par la baisse de performance, voici donc comment régler le problème en quelques clics :

Rendez-vous sur ce lien Cliquez sur la mention Click Here, en bas de la page Vous allez alors télécharger la nouvelle version du driver Nvidia Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier obtenu Lancez l'installation du driver Nvidia

Vous devriez alors retrouver les performances que vous obteniez en jeu avant d'installer les dernières mises à jour de Windows 11.

Source : Neowin