Le marché de l’électrique d’occasion a explosé en 2025, voici les 10 modèles préférés des Français

En 2025, le marché de la voiture électrique d’occasion a franchi un cap important en France. Les ventes ont nettement progressé, portées par des prix plus accessibles et une offre en forte croissance. Voici quels sont les modèles stars qui ont confirmé leur popularité auprès des acheteurs.

Le marché de l’occasion reste la colonne vertébrale de l’automobile en France. Pour chaque voiture neuve vendue, plus de trois véhicules changent de main en seconde main. En 2025, plus de 5,4 millions de voitures ont été immatriculées sur le marché de l’occasion, avec une légère progression, alors que les ventes de véhicules neufs reculaient de 5 %.

Dans ce contexte, la voiture électrique d’occasion a connu une progression spectaculaire en 2025. Les ventes ont augmenté de plus de 30 % en un an, pour atteindre près de 180 000 immatriculations. Les prix plus bas, l’abondance de modèles récents issus des contrats de leasing et la meilleure transparence sur l’état des batteries ont rassuré les acheteurs. L’écart de prix avec le neuf dépasse désormais 22 000 euros. Cette différence rend l’électrique bien plus accessible que les années précédentes.

La Renault Zoé a dominé le marché de l’électrique d’occasion en 2025

La Renault Zoé reste largement en tête du marché des voitures électriques d’occasion avec 23 490 ventes. Elle représente à elle seule plus de 14 % des ventes dans ce segment. La Peugeot e-208 et la Tesla Model 3 complètent le podium.

Voici les dix modèles de voitures électriques d’occasion les plus vendus en France en 2025, selon AutoScout24 :

Renault Zoé – 23 490 ventes Peugeot e-208 – 15 220 ventes Tesla Model 3 – 12 928 ventes Fiat 500 – 11 791 ventes Dacia Spring – 8 181 ventes Tesla Model Y – 6 647 ventes Renault Twingo – 6 233 ventes Renault Mégane – 5 484 ventes Mini électrique – 5 026 ventes Peugeot e-2008 – 4 829 ventes

Certains modèles affichent une forte progression, comme la Dacia Spring ou la Twingo. D’autres, comme la Model 3, conservent une valeur stable tout en devenant plus abordables. Le prix moyen d’une Zoé est tombé sous les 12 000 euros en décembre. Côté Tesla, les Model 3 ont vu leur tarif moyen baisser de 3 500 euros sur un an.

Pour la première fois, les acheteurs peuvent choisir parmi une large gamme de véhicules électriques d’occasion, dans tous les segments. Ce marché devient plus lisible et plus structuré, avec une offre variée et une demande croissante. L’année 2026 pourrait marquer un tournant, avec une offre encore plus large et une demande qui ne cesse de progresser. De plus en plus d’automobilistes voient dans l’électrique d’occasion une solution pour rouler propre sans dépasser leur budget.