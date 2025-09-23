Électricité : les heures creuses changent bientôt, voici comment en profiter pour réduire sa facture

Le système d'heures creuses/heures pleine va être modifié dans quelques semaines. Il va falloir reprogrammer certains de vos appareils afin d'en profiter un maximum et faire des économies.

Vous faites peut-être partie des 40 % de français ayant choisi un contrat d'électricité reposant sur le principe des heures creuses/heures pleines (HC/HP). Mis en place dans les années 1960, il offre 8 heures dans la journée où l'énergie est moins chère, tandis que les 16 heures restantes se voient affubler d'un tarif supérieur à celui de base. En moyenne, les heures dites creuses sont 15 % moins onéreuses que les pleines.

Presque tous les fournisseurs d'électricité proposent cette option. Selon Sylvain Le Falher, créateur du comparateur Hello Watt, elle permet de “faire de réelles économies en déplaçant [sa] consommation durant ces heures à prix allégé“. Au 1er novembre 2025, le dispositif HC/HP va être modifié pour 11 millions de personnes. Il va donc falloir revoir ses habitudes sous peine de se retrouver avec une facture plus élevée qu'avant.

Comment va fonctionner le nouveau système d'heures creuses/heures pleines

C'est la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui souhaite ce changement. “Les évolutions des modes de consommation, comme le télétravail ou les usages programmables, et le fort développement de la production photovoltaïque modifient l’utilisation des réseaux et les périodes où il est opportun de consommer l’électricité“, explique Nicolas Deloge, directeur des réseaux de la CRE. Donc acte avec de nouveaux créneaux qui arriveront progressivement, entre novembre 2025 et fin 2027.

Lire aussi – Comment réduire sa facture d’électricité : nos meilleures astuces pour payer moins cher

À compter du 1er novembre, il y aura toujours 8 heures creuses par jour. En revanche, une partie sera déplacée entre 11h et 17h, sachant que 5 heures consécutives seront forcément de nuit. La plage retenue pourra changer en fonction de la période : estivale du 1er avril au 31 octobre, hivernale du 1er novembre au 31 mars. L'idée est de privilégier la tranche 11h-17h au moins pendant l'été. Si vous avez déjà des heures creuses en journée, vous en conserverez au moins 2 en été, pour un maximum de 3.

Vous ne choisissez pas quand auront lieu vos heures creuses. Si elles ne vous vous conviennent pas, la seule solution est de basculer sur une autre option comme le tarif base. Notez que ces changements concernent uniquement la France métropolitaine. En Corse et outre-mer, rien ne bouge. Chaque client concerné sera informé par son fournisseur d'électricité au plus tard un mois avant le passage aux nouvelles HC/HP, par courrier ou mail. Surveillez donc vos deux boîtes.

Que faire pour profiter au mieux des nouvelles heures creuses/heures pleines

Vous avez très sûrement pris l'habitude de lancer les activités les plus énergivores pendant les heures creuses. Lave-vaisselle, lave-linge, recharge de votre voiture électrique… Il va falloir reprogrammer les appareils concernés pour s'adapter aux nouvelle périodes. Ceux qui sont directement connectés à votre compteur électrique comme les ballons d'eau chaude le feront automatiquement.

Lire aussi – Ces nouvelles “heures super creuses” vont faire baisser le prix de la recharge de votre voiture électrique

Et quid des personnes équipées de panneaux photovoltaïques qui fournissement de l'énergie pendant la journée ? Techniquement, il n'y aura aucun changement. Si votre période d'autoconsommation tombe pendant les heures creuses, ces dernières ne serviront “à rien”, à moins que l'ensoleillement soit faible à ce moment-là.

Un dernier mot sur le tarif base au cas où il vous ferait de l’œil : il est voué à disparaître. Actuellement, il est accessible uniquement en souscrivant une puissance de 6 kVA ou moins. Celles et ceux qui bénéficient déjà du tarif base pour une puissance située entre 18 et 36 kVA devront changer d'option d'ici le 1er février 2026. Sinon, ils basculeront automatiquement sur l'option HC/HP au bout d'un an.

Source : Le Figaro