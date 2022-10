Linky : 5 millions de foyers risquent des coupures d’électricité cet hiver

Si votre foyer est équipé d’un compteur Linky, il va falloir vous préparer à des coupures d’électricité cet hiver. Pour lutter contre la pénurie d’énergie qui se profile pour les prochains mois, un nouvel arrêté permet au RTE d’imposer à Enedis l’arrêt de l’alimentation pour certains clients ciblés. La coupure ne pourra pas durer plus de deux heures et aura lieu durant les heures creuses.



Depuis la rentrée, tout le monde redoute l’hiver à venir et les factures d’électricité dantesques qui se profilent. Face à la pénurie d’énergie qui nous attend pour les prochains, le gouvernement n’exclut pas la possibilité de couper l’électricité dans certaines zones. Cette annonce, répétée depuis plusieurs jours, est devenue réalité le 27 septembre dernier, date de publication dans le Journal officiel d’un arrêté bien particulier.

Déposé par la ministre de la Transition énergétique, ce dernier menace tous les utilisateurs de compteurs Linky, soit des millions de Français, de voir leur électricité coupée au cours des prochains mois. Plus précisément, sont concernés tous les clients ayant un compteur Linky heures pleines/heures creuses, dont les heures creuses se situent entre 12 h et 14 h. Selon le gouvernement, cela représente 5 millions de foyers.

Voici pourquoi vous risquez la coupure d’électricité cet hiver

L’arrêté donne ainsi la possibilité au Réseau de transport d’électricité (RTE) d’imposer des coupures d’électricité à certains foyers ciblés via Enedis. Ces dernières pourront avoir lieu jusqu’à 15 avril 2023, voire le 15 mai 2023 en fonction de la situation. Heureusement, l’arrêt dessine un cadre strict à cette mesure. Ainsi, les coupures ne pourront pas dépasser deux heures et devront impérativement avoir lieu entre 11 h 30 et 15 h 30.

Aucun risque non plus de se retrouver sans électricité par surprise. En effet, RTE devra prévenir Enedis de la coupure au moins 18 jours en amont. Le gestionnaire du réseau se chargera ensuite d’en notifier les ménages concernés, jusqu’à une semaine minimum avant l’exécution. D’après le gouvernement, cette mesure devrait permettre d’économiser 2,5 GW à 12 h 30 et 1 GW à 13 h.