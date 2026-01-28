La sortie du Nothing Phone (4a) Pro approche, un design toujours aussi original pour un bon rapport qualité-prix ?

Attendus dans quelques semaines, les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro commencent à faire parler d'eux. Et on peut craindre une hausse de prix.

Nothing va bientôt lancer sur le marché ses Phone (4a) et Phone (4a) Pro, des smartphones de milieu de gamme visant un bon rapport qualité-prix. Le Nothing Phone (3a) et le Nothing Phone (3a) Pro étaient sortis début mars l'année dernière, on peut s'attendre à une disponibilité à peu près à la même période pour leurs successeurs, étant donné que les appareils ont déjà été ajoutés dans la base de données EPREL de la Commission européenne.

Le Nothing Phone (4a) y apparaît sous le numéro de modèle A069, le Nothing Phone (4a) Pro sous l'appellation A069P. On apprend des documents que le Nothing Phone (4a) Pro est équipé d'une batterie de 5 080 mAH, similaire à ce que proposait la génération antérieure. Il supporte une puissance de charge jusqu'à 50 W et sa batterie peut tenir 1 400 cycles de charge complets avant de voir sa capacité descendre à 80 % de la capacité initiale.

Des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro plus chers ?

Le mobile devrait toujours embarquer une puce Snapdragon 7 de Qualcomm, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il disposerait d'une compatibilité eSIM et serait certifié IP65 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il serait commercialisé dans trois coloris : noir, blanc et rose.

Les caractéristiques techniques des deux appareils ne devraient donc que peu évoluer. Pour se démarquer, Nothing va une nouvelle fois miser sur le design atypique et le système de LED Glyph au dos des smartphones, qui fait toujours son petit effet. L'expérience logicielle est aussi l'une des marques de fabrique du constructeur. L'interface minimaliste vise à mettre en avant l'essentiel et à reléguer au second plan le superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, une philosophie à l'opposé de ce qu'on retrouve chez la concurrence.

L'autre point important sera le prix. Avec la pénurie de RAM et la hausse des coûts de production qu'elle engendre, Carl Pei, cofondateur de Nothing, a déjà prévenu que le tarif de ses smartphones allait augmenter. Reste à savoir à quel point.