Nothing Phone (3a) Pro : l’excellent smartphone voit son prix chuter sous la barre des 285 euros, vite !

Vous cherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix ? La marque Nothing propose des modèles très intéressants avec un design original comme, par exemple, le Nothing Phone (3a) Pro. Pendant les soldes, il voit son prix fondre grâce à une triple baisse de prix. On vous explique tout.

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Les soldes d’été continuent et AliExpress poursuit dans sa lancée en proposant des baisses de prix exceptionnelles sur de très nombreux produits. Pour obtenir les meilleurs prix possibles, le géant du e-commerce a dévoilé une série de codes promo cumulales avec les offres en cours. Ils sont valables jusqu’au 7 juillet, mais attention, les stocks fondent rapidement donc n'attendez donc pas le dernier moment pour vous équiper. Voici les codes actuellement valables sur AliExpress :

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Vous pouvez ainsi utiliser le code PHDFR45 sur le Nothing Phone (3a) Pro. Déjà affiché en promotion à 360,76 euros au lieu de 479 euros, il passe à 315,76 euros grâce au code promo de 45 euros. Et ce n’est pas fini, en utilisant le paiement 4x sans frais de PayPal, le prix baisse de 33 euros supplémentaires et chute à seulement 282,76 euros. Mais attention, les codes promos et l’offre PayPal sont à quantité limitée. Il est donc possible qu’elles soient rapidement à court de stock !

Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) Pro ?

Quand on a un budget limité pour acheter un smartphone, on doit bien souvent faire des concessions. Mais durant les soldes, il est possible de trouver des pépites à prix cassé. Aliexpress brade actuellement le Nothing Phone (3a) Pro grâce au code PHDFR45 et à moins de 300 euros, c’est une affaire.

Ce smartphone à prix accessible n’a rien à envier à la concurrence. Il est tout aussi puissant que des modèles bien plus chers. Il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 associé à 12 Go de RAM et dispose d’un espace de stockage de 256 Go. Il ne craint pas les applications gourmandes ni les utilisations intensives.

Côté design, le Nothing Phone (3a) Pro garde l'originalité de ses prédécesseurs. Il est ainsi doté d’un look audacieux avec un dos transparent et un système de Glyphs avec des leds qui s’allument pour vous prévenir lors d’une nouvelle notification.

Pour l’écran, ce smartphone dispose d’un bel écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’images fluides, détaillées et lumineuses. La partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus du capteur selfie de 50 MP, on retrouve à l’arrière un objectif principal grand angle de 50 MP, un capteur téléobjectif de 50 MP et un capteur ultra grand angle de 8 MP.

Enfin, le Nothing Phone (3a) Pro embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50W. Cela vous offre une bonne autonomie confortable d’une journée.