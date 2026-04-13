Vite, le Nothing Phone (3a) est de retour à prix cassé, mais ça ne va pas durer !

AliExpress vient de dévoiler un nouveau code promo qui casse le prix de nombreux produits high-tech. Mais attention, il va falloir Fare vite car ce code expire bientôt ! Vous souhaitez acheter un smartphone aux caractéristiques avancées, mais à prix accessible ? Le Nothing Phone (3a) passe à 242,51 € au lieu de 349 € !

Nothing Phone 3a

Sorti l’année dernière, le Nothing Phone (3a) est un smartphone polyvalent qui ne manque pas d’atouts. Malgré son petit prix, ce smartphone ne fait aucun compromis sur les performances. En plus de son design original, il vous offre en effet une expérience fluide qui rivalise sans problème avec des modèles plus chers. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement le trouver à prix cassé sur AliExpress !

Habituellement en vente à 349 € dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go, le Nothing Phone (3a) est affiché à 272,51 € seulement sur le site de e-commerce. En plus, vous bénéficiez d’une livraison gratuite et rapide avec un retour gratuit dans les 15 jours. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFR30 qui vous donne 30 € de réduction dès 249 € d’achat, vous pouvez vous offrir le smartphone à 242,51 € seulement ! C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Pourquoi craquer pour le Nothing Phone (3a) ?

La marque Nothing a réussi à se faire connaître en proposant des smartphones au look décalé qui sont également dotés d’excellentes caractéristiques avec des prix très attractifs.

Sous le capot, on trouve la puissante puce Snapdragon 7S Gen 3 de Qualcomm, associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En ce qui concerne l’affichage, on profite d’un bel écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Côté photo et vidéo, le Nothing Phone (3a) est équipé d’un module arrière triple capteurs avec un capteur grand angle 50 MP, un téléobjectif 50 MP et un ultra grand-angle 8 MP. Et si vous êtes amateurs de selfies, la caméra frontale 32 MP vous permettra de faire d’excellents autoportraits. Terminons sur une bonne note avec sa batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 50W qui vous offre une bonne autonomie.


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