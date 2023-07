Nothing Phone (2) officiel : plus beau, plus puissant, plus audacieux, mais aussi plus cher

Nothing vient d’annoncer le Phone (2), son tout nouveau smartphone. Fort de son expérience avec le Phone (1), la marque britannique veut s’appuyer sur ce qui marche et proposer un produit plus haut de gamme qui n’oublie pas d’être original. C'est le design et l’expérience utilisateur qui sont encore une fois mis en avant, et non les caractéristiques techniques.

Il était très attendu, le voilà enfin officiel ! Nothing vient de dévoiler le Nothing Phone (2), son deuxième smartphone. S’il marche dans les pas du Phone (1) sorti l’année dernière, il vise un marché plus haut de gamme en augmentant sensiblement son tarif.

Le cœur du Phone (2), c’est évidemment son design. La marque londonienne reprend le visuel si particulier du premier modèle avec sa coque transparente, tout en améliorant la formule. Les éléments à l’intérieur du smartphone ont été retravaillés, les LEDs en tête. Le tout donne un résultat très proche de ce qu’on a connu, mais en plus soigné. Le terminal est disponible aussi bien en blanc qu’en gris.

Le Nothing Phone (2) mise tout sur son design

Le cœur du design, c’est le système Glyph qui fait son grand retour. Alors que le Phone (1) se composait de 5 LEDs à l’arrière, le Phone (2) propose lui 11 Leds. Si elles sont toujours personnalisables, le constructeur a poussé le concept à son maximum avec la possibilité de composer ses propres sonneries et notifications. Plus encore, certaines LEDs sont désormais utiles dans les applications, comme Uber. Par exemple, une LEDs allumée se vide petit à petit plus votre chauffeur ou votre livreur est proche de votre position. Elle peut aussi servir de chronomètre ou d’indicateur de volume. Bref, tout le système, déjà efficace sur le (1), a été amélioré. Une excellente idée sur le papier.

L’accent a aussi été mis sur la surcouche d’Android 13 : Nothing OS 2. Contrairement à la première version, elle a été développée intégralement en interne. De ce fait, Nothing s’est permis toutes les excentricités pour offrir quelque chose de réellement original. L’idée est de changer totalement la manière d’utiliser Android, axant le design autour d’immenses Widgets et de dossiers d’applications ludiques à prendre en main. Nous avons déjà pu la manipuler et c’est une réelle réussite.

Parlons maintenant caractéristiques techniques, aspect peu mis en avant par Nothing. Le Phone (2) embarque un écran OLED de 6,7 pouces LTPO plat et avec des bordures symétriques. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le compromis idéal entre performances et prix, selon l’aveu même du constructeur. Concernant l’appareil photo, nous avons toujours deux capteurs de 50 mégapixels, mais cette fois, Nothing a fait le choix d’un grand angle IMX890 et d’un ultra grand angle Samsung JN1. Sur le papier, la partie photo semble être son point faible, nous verrons tout cela lors du test.

Nothing Phone (2) Ecran 6,7"

OLED LTPO

120 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 OS Android 13 + Nothing OS 2 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256/512 Go Capteur principal Principal : IMX 890 50 Mp

Ultra grand angle : JN1 50 Mp Capteur selfie 16 MP Batterie 4700 mAh

Recharge 45W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Poids 200 grammes Dimensions 162 x 76 x 8,5 mm Résistance à l'eau IP54

Un deuxième smartphone qui ne vient pas remplacer le Phone (1), mais compléter la gamme. Avec ce terminal, Nothing vise un segment tarifaire supérieur. Alors que le premier tourne autour des 500 euros, ce Phone (2) est sensiblement plus cher :

8 Go de RAM/128 Go de stockage: 679 euros

12 Go de RAM/256 Go de stockage: 729 euros

12 Go de RAM/512 Go de stockage: 849 euros

Le Phone (2) sera disponible en précommande à partir du 17 juillet 2023 chez Boulanger, Fnac, Darty, Bouygues Télécom et LDLC. Les Ear (Stick) seront offerts pour toute précommande. Le produit sera lancé officiellement dans le commerce le 21 juillet prochain.