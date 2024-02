Le Nothing Phone 2a sera présenté le 5 mars 2024, mais il ne sera pas disponible tout de suite

Nothing vient de confirmer la date de lancement du Nothing 2a, la version abordable de son dernier smartphone. Le constructeur nous donne rendez-vous le 5 mars prochain, mais seulement pour une sortie anticipée. En effet, à l’instar du Nothing Phone (1) avant lui, seule une poignée d’utilisateurs inscrits au programme bêta pourront recevoir le smartphone.

Il ne manquait plus qu’une confirmation de la part de Nothing. Une indiscrétion nous avait déjà permis d’apprendre que le Nothing Phone (2a), le prochain smartphone du constructeur, devrait pointer le bout de son nez au Mobile World Congress, le 27 février prochain. La firme vient aujourd’hui d’officialiser la date de lancement de celui-ci. Les premiers utilisateurs le recevront donc le 5 mars prochain. Attention cependant, cela ne signifie pas que tout le monde pourra mettre la main dessus à cette même date.

En effet, le smartphone sera, au début du moins, uniquement disponible via le programme développeur de Nothing. Une stratégie similaire à celle adoptée pour le Nothing Phone (1), qui a d’abord été lancé auprès d’une poignée d’utilisateurs avant sa sortie mondiale officielle. Aussi, on s’attend à ce que le constructeur présente bel et bien un aperçu de son prochain smartphone au MWC, avant de le faire tester à quelques élus dans la foulée.

La sortie du Nothing (2a) est imminente, enfin presque

Aucune précision, en revanche, sur la date de sortie véritable du Nothing Phone (2a). Pour cela, il faudra vraisemblablement attendre encore quelques semaines, au plus tôt le MWC qui sera peut-être l’occasion pour le constructeur d’en dire plus à ce sujet. Une chose est sûre néanmoins, cette sortie anticipée sera l’occasion de confirmer le design et la fiche technique du smartphone, qui ont déjà fuité à plusieurs reprises ces derniers mois.

Nous devrions ainsi retrouver un écran FHD+ de 6,7 pouces de 120 Hz, propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7200. Pour le design, il s’agirait d’une version simplifiée du Nothing Phone (2), avec la même coque transparente, mais moins de LEDs à l’arrière. Le module photo serait composé de deux capteurs positionnés à l’horizontale, comme deux yeux. Enfin, concernant le prix, il semblerait que celui-ci soit fixé en dessous des 400 €.

Source : Nothing