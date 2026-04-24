Nothing OS 4.1 arrive enfin sur plus de smartphones : voici ses nouveautés et les modèles concernés

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’anciens modèles de Nothing Phone : la dernière mise à jour, Nothing OS 4.1, et son lot de nouveautés arrivent enfin sur davantage de smartphones. Voici un récapitulatif des améliorations apportées et les appareils concernés.

nothing phone 4a pro test
Crédits : Phonandroid

Comme souvent en matière de système d’exploitation et de surcouche, les constructeurs ne les déploient pas simultanément sur tous leurs modèles. Parfois même, ils attendent la sortie de leurs smartphones derniers cri pour inaugurer l’ultime version stable, les anciennes générations la recevant quelques semaines – voire quelques mois – plus tard.

Nothing n’échappe pas à la règle. La marque a sorti le Nothing Phone 4a en mars dernier et c’est sur ce modèle que Nothing OS 4.1, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 16, a fait ses premiers pas. Un peu plus d’un mois plus tard, c’est désormais à d’anciens modèles de recevoir la mise à jour.

Nothing OS 4.1 apporte enfin son lot de nouveautés sur d’anciens modèles de Nothing Phone

Nothing OS 4.1 apporte son lot de nouveautés aux appareils de la marque. La fonction la plus marquante est probablement Essential Voice. Il s’agit d’un outil IA de dictée vocale qui dispose de plusieurs cordes à son arc. Il prend en charge plus de 100 langues, propose des traductions, mais également une série de raccourcis textuels. Il permet aussi de supprimer les bégaiements et les tics de langage, comme le fameux « euh ».

Autre nouveauté : la prise en charge étendue des mises à jour en direct, c’est-à-dire sur l’écran de verrouillage, l’interface Glyph ou encore le volet de notifications. La gestion des Essential Notifications est fluidifiée, la qualité des appels vidéo améliorée, tout comme celle des appels audio améliorée – à condition d’être passés avec des produits audio de la marque.

Nothing OS Phone mises à jour en direct
Crédits : Nothing

Côté design, Nothing OS 4.1 apporte une nouvelle horloge à l’écran de verrouillage inspirée du Nothing Phone 3a Community Edition. Puisque nous sommes en avril, la mise à jour apporte également les correctifs de sécurité du mois.

Mais alors quels sont les modèles concernés par l’arrivée de Nothing 4.1 ? Actuellement, il n’y en a qu’un : c’est le Nothing Phone 3. Mais sur son forum communautaire, où il a annoncé le déploiement en cours, le constructeur a précisé que d’autres modèles recevraient la mise à jour plus tard ce mois-ci, à savoir :

  • Le Nothing Phone 2
  • La gamme Nothing Phone 2a
  • La gamme Nothing Phone 3a
  • Le CMF Phone 1
  • Le CMF Phone 2 Pro

Puis elle arrivera « au début du mois prochain » sur le Nothing Phone 3a Lite. Notez toutefois que toutes les améliorations mentionnées ci-dessus ne seront pas directement accessibles sur les modèles plus anciens, mais Nothing prévoit de les y déployer via de prochaines mises à jour.


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