Piratage de données bancaires : comment NordVPN peut vous protéger

Le piratage de données bancaires constitue l’une des menaces en ligne les plus répandues, et personne n’est vraiment à l’abri. Heureusement, certaines solutions peuvent vous protéger contre ces attaques. NordVPN propose notamment plusieurs fonctionnalités qui permettent aux internautes de renforcer la sécurité de leurs données sensibles.

Chaque jour, des millions d’internautes échangent des données personnelles en ligne, y compris leurs informations bancaires, particulièrement convoitées par les cybercriminels. Ces informations dérobées circulent constamment sur le dark web, augmentant considérablement le risque de préjudices financiers.

Heureusement, des mesures de protection existent. NordVPN intègre des outils dédiés à la protection des données et à la détection des fuites. La fonctionnalité anti-phishing limite par exemple le risque de vol de données. Et même lorsque cela arrive, une autre fonctionnalité, le Dark Web Monitor Pro, permet aux victimes d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

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Dark Web Monitor Pro : une alerte en temps réel en cas de fuite

Le Dark Web Monitor Pro est un système d'alerte précoce qui analyse en permanence les zones du dark web où circulent les données piratées. L’outil vous avertit systématiquement si vos informations y apparaissent, avec des détails sur la date de la fuite, sa gravité, ainsi que la nature des données concernées.

NordVPN propose deux niveaux de protection : Dark Web Monitor qui surveille jusqu’à 5 adresses email, et le Dark Web Monitor Pro. Ce dernier, disponible dans les formules « Plus » et « Premium », se distingue par l'étendue des données qu’il surveille.

La fonctionnalité couvre : les adresses email, les données liées aux cartes d’identité et à la sécurité sociale, les numéros de téléphone, mais aussi et surtout les données de carte bancaire. Notez que les alertes de fuites de mots de passe sont également proposées, mais via le gestionnaire de mots de passe NordPass, inclus à partir de la formule Plus de NordVPN.

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Que faire en cas d’alerte ?

Le Dark Web Monitor est utile à condition de mener les actions appropriées en cas d’alerte. L’objectif est d’éviter que vos données soient exploitées à des fins malveillantes. Dans le cas des numéros de cartes bancaires ou identifiants de comptes financiers sensibles :

Contactez immédiatement votre banque : signalez que vos données ont été compromises et demandez le blocage immédiat de votre carte. En agissant vite, vous réduisez le risque de préjudice financier. Et en cas de transactions frauduleuses, votre banque pourrait encore les annuler si votre réaction est prompte.

Changez vos mots de passe et activez la double authentification : si l’alerte concerne un compte lié à votre banque, changez immédiatement de mot de passe et activez l’authentification double facteur si ce n’est pas encore fait.

Passez en revue vos dernières transactions : demandez un relevé bancaire ou téléchargez-le depuis votre application si possible. Cherchez toute opération que vous ne reconnaissez pas, même celles de faible montant. Les cybercriminels testent habituellement les cartes volées avec de petites transactions avant d’aller plus loin.

Déposez plainte : cette étape peut être utile pour constituer un dossier en cas de préjudice financier. En France, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr permet de faire des signalements, mais aussi de déposer une plainte.

La protection NordVPN contre le phishing

La cybersécurité repose avant tout sur la prévention. Votre objectif doit donc être d’éviter que vos données ne soient compromises. NordVPN offre également une protection efficace contre le vol de données, très souvent causé par le phishing. La fonctionnalité Anti-menaces Pro intègre ainsi un analyseur d’emails qui recherche les marqueurs typiques des emails frauduleux et vous alerte en cas de suspicion.

La combinaison des outils anti-menaces et d’analyse du dark web permet à la fois de prévenir les risques et de réagir rapidement en cas de fuite.