Piratage de données bancaires : comment NordVPN peut vous protéger

Le piratage de données bancaires constitue l’une des menaces en ligne les plus répandues, et personne n’est vraiment à l’abri. Heureusement, certaines solutions peuvent vous protéger contre ces attaques. NordVPN propose notamment plusieurs fonctionnalités qui permettent aux internautes de renforcer la sécurité de leurs données sensibles.

Piratage de carte bancaire

Chaque jour, des millions d’internautes échangent des données personnelles en ligne, y compris leurs informations bancaires, particulièrement convoitées par les cybercriminels. Ces informations dérobées circulent constamment sur le dark web, augmentant considérablement le risque de préjudices financiers.

Heureusement, des mesures de protection existent. NordVPN intègre des outils dédiés à la protection des données et à la détection des fuites. La fonctionnalité anti-phishing limite par exemple le risque de vol de données. Et même lorsque cela arrive, une autre fonctionnalité, le Dark Web Monitor Pro, permet aux victimes d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

dès 3.09€
Satisfait ou remboursé 30 jours
8922 serveurs
10 connexions simultanées maximum
129 pays couverts
9.5
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN NordVPN.

- 73%
3.09€/mois
Pendant 27 mois
- 56%
4.99€/mois
Pendant 12 mois
12.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Dark Web Monitor Pro : une alerte en temps réel en cas de fuite

Le Dark Web Monitor Pro est un système d'alerte précoce qui analyse en permanence les zones du dark web où circulent les données piratées. L’outil vous avertit systématiquement si vos informations y apparaissent, avec des détails sur la date de la fuite, sa gravité, ainsi que la nature des données concernées.

NordVPN propose deux niveaux de protection : Dark Web Monitor qui surveille jusqu’à 5 adresses email, et le Dark Web Monitor Pro. Ce dernier, disponible dans les formules « Plus » et « Premium », se distingue par l'étendue des données qu’il surveille.

La fonctionnalité couvre : les adresses email, les données liées aux cartes d’identité et à la sécurité sociale, les numéros de téléphone, mais aussi et surtout les données de carte bancaire. Notez que les alertes de fuites de mots de passe sont également proposées, mais via le gestionnaire de mots de passe NordPass, inclus à partir de la formule Plus de NordVPN.

Que faire en cas d’alerte ?

Le Dark Web Monitor est utile à condition de mener les actions appropriées en cas d’alerte. L’objectif est d’éviter que vos données soient exploitées à des fins malveillantes. Dans le cas des numéros de cartes bancaires ou identifiants de comptes financiers sensibles :

Contactez immédiatement votre banque : signalez que vos données ont été compromises et demandez le blocage immédiat de votre carte. En agissant vite, vous réduisez le risque de préjudice financier. Et en cas de transactions frauduleuses, votre banque pourrait encore les annuler si votre réaction est prompte.

Changez vos mots de passe et activez la double authentification : si l’alerte concerne un compte lié à votre banque, changez immédiatement de mot de passe et activez l’authentification double facteur si ce n’est pas encore fait.

Passez en revue vos dernières transactions : demandez un relevé bancaire ou téléchargez-le depuis votre application si possible. Cherchez toute opération que vous ne reconnaissez pas, même celles de faible montant. Les cybercriminels testent habituellement les cartes volées avec de petites transactions avant d’aller plus loin.

Déposez plainte : cette étape peut être utile pour constituer un dossier en cas de préjudice financier. En France, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr permet de faire des signalements, mais aussi de déposer une plainte.

La protection NordVPN contre le phishing

La cybersécurité repose avant tout sur la prévention. Votre objectif doit donc être d’éviter que vos données ne soient compromises. NordVPN offre également une protection efficace contre le vol de données, très souvent causé par le phishing. La fonctionnalité Anti-menaces Pro intègre ainsi un analyseur d’emails qui recherche les marqueurs typiques des emails frauduleux et vous alerte en cas de suspicion.

La combinaison des outils anti-menaces et d’analyse du dark web permet à la fois de prévenir les risques et de réagir rapidement en cas de fuite.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Une énorme cyberattaque empêche le démarrage des voitures, des milliers de conducteurs concernés

L’entreprise américaine Intoxalock, qui propose des systèmes d’éthylotests pour véhicules, est la cible d’une cyberattaque importante. Certains véhicules, dont le démarrage dépend des résultats de l’appareil, sont donc dans l’impossibilité…

Nokia passe déjà du Wi-Fi 7 au Wi-Fi 9, oubliez le Wi-Fi 8

Nokia vit déjà dans le futur. L’entreprise a en effet dévoilé ses ambitions quant à la future version du Wi-Fi, le Wi-Fi 9, sans même prendre la peine d’évoquer le…

Tesla : l’arrivée en Europe de la conduite autonome (FSD) prend du retard, une nouvelle date fixée

Après de nombreux tests aux Pays-Bas, le Full Self-Driving de Tesla (FSD) va encore devoir patienter avant d’y être autorisé. Les autorités devraient ainsi donner leur feu vert dans quelques…

Un nouveau bouton pour Gemini, une faille critique menace Android, c’est le récap’ de la semaine

Gemini profite d’un nouveau raccourci, la sécurité d’Android s’effondre, Samsung abandonne déjà son Galaxy Z Trifold, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, alors que Google ajoute un bouton…

Windows 11 : le retour de cette option de la barre des tâches va ravir les nostalgiques (mais pas que…)

Plus de cinq ans auparavant, les utilisateurs de Windows avaient la possibilité de déplacer la barre des tâches sur le côté, à la verticale, une fonctionnalité qui a depuis disparu….

Malgré l’échec du Fire Phone, Amazon s’entête et prépare un smartphone dopé à l’IA

L’échec rencontré par le premier smartphone d’Amazon, le Fire Phone, semble avoir refroidi l’entreprise pendant plusieurs années. Mais Amazon serait en train de revenir à la charge, avec un nouveau…

Firefly : le reboot de la série culte se précise, un nouvel acteur au programme

Série culte des années 2000, Firefly va bientôt avoir droit à un reboot sous la forme d’un anime. Et, si la plupart des membres du casting originel prêteront leurs voix…

AliExpress casse les prix pour son anniversaire : voici les offres qui valent le coup

Pour célébrer son anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions sur l’ensemble de son site, et notamment sur nombreux produits high-tech. Smartphones, tablettes, PC, casques et écouteurs, objets connectés : pendant…

30% de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : enfin une vraie baisse de prix sur le casque premium

Le Sony WH-1000XM6 est l’un des casques sans fil les plus aboutis disponibles aujourd’hui, si ce n’est le meilleur. Il fait aujourd’hui l’objet d’une réduction de 140 €. Profiter de…

En promo à moins de 225 €, le Redmi Note 14 Pro+ est ultra performant pour son prix

Le Redmi Note 14 Pro+ voit son prix chuter de plus de 50% et passe sous la barre des 225 €. À prix-là, c’est un milieu de gamme très performant,…