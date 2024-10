Avec la multiplication des attaques par phishing, comment se protéger des arnaques ?

Le phishing ou hameçonnage est l’une des menaces en ligne les plus répandues. Il a pour but de dérober des informations sensibles aux internautes, avec des conséquences souvent préjudiciables. Alors que la vigilance ne suffit pas toujours pour se protéger, certains outils permettent de mieux se prémunir.

Les attaques par phishing sont relativement faciles à mettre en œuvre et c’est ce qui explique leur grande popularité auprès des hackers chevronnés et amateurs. La pratique a d’ailleurs explosé ces trois dernières années.

Chaque jour, des campagnes massives se déroulent sur Internet et ne manquent pas de faire de nombreuses victimes. La méthode la plus courante consiste à appâter les internautes avec des emails, SMS ou publications sur les réseaux sociaux. Ces messages souvent incitatifs contiennent des liens qui redirigent vers des sites frauduleux, mais d'apparence légitime.

L’arnaque parait évidente dans la plupart des cas, mais des techniques de plus en plus sophistiquées rendent la supercherie plus difficile à identifier.

Quels sont les préjudices possibles pour les victimes du phishing ?

Les informations subtilisées à travers le phishing peuvent être exploitées de différentes manières, en fonction des données que le pirate a en sa possession. Avec vos documents et informations d’état civil, une personne mal intentionnée pourrait notamment usurper votre identité et commettre des forfaits en votre nom.

L’accès à vos coordonnées et autres informations bancaires pourrait également entrainer des pertes importantes d’argent. C’est d’ailleurs l’une des conséquences les plus redoutées.

Plus couramment, le phishing est l’une des méthodes les plus efficaces pour subtiliser des identifiants et mots de passe et donc pirater des comptes sur internet (réseaux sociaux, email, services en ligne, comptes professionnels, etc.).

Enfin, les campagnes d’hameçonnage sont aussi un excellent moyen pour les hackers de propager des virus, malwares ou ransomwares. En cliquant sur des liens ou en téléchargeant des pièces jointes sans précautions, des logiciels malveillants peuvent infecter vos appareils.

Comment éviter de se faire prendre au piège ?

Tout le monde a déjà reçu des dizaines de mails promettant des gains irréalistes, des dons de personnes fortunées ou encore des alertes de factures impayées nécessitant une attention particulière.

De nombreux internautes ignorent encore l’existence de ce genre d’arnaques et peuvent se faire facilement avoir. Et pour ceux qui sont davantage éclairés, la sophistication de certaines campagnes peut quand même les faire tomber dans le panneau.

Vous pouvez toutefois prendre des précautions pour minimiser les risques :

Faire attention à la crédibilité des mails que vous recevez (réalisme, style d’écriture, fautes…)

Vérifier l’adresse de l’expéditeur et l’URL du site de destination des liens (elles sont souvent étranges ou ne correspondent pas aux supposées entreprises expéditrices qui sont connues la plupart du temps)

Éviter les sites qui ne sont pas en https (toujours vérifier le cadenas dans la barre d’adresse)

Opter pour l’authentification à deux facteurs quand c’est possible

Tenir les applications et le système de vos appareils à jour

Un VPN vous protège-t-il contre le phishing ?

Le but d’un VPN est de chiffrer vos données sur internet, ce qui les rend illisibles et les protège contre les interceptions. Mais le phishing n’est pas une technique d’interception de données. C’est plutôt une technique de manipulation sociale qui vous pousse à fournir des données sensibles à des personnes malintentionnées.

Un VPN ne permet donc pas de protéger directement contre le phishing. Toutefois, certains services de VPN proposent des fonctionnalités supplémentaires qui bloquent les tentatives de phishing. C’est le cas de NordVPN qui propose une fonctionnalité nommée Protection Anti-menaces Pro.

Cette option peut être activée directement dans l’application NordVPN et a pour but de rendre votre navigation plus sûre. La fonctionnalité a été évaluée et certifiée par l’organisme AV-Comparatives qui est connu pour ses tests de solutions antivirus.

La protection anti-phishing de NordVPN s’appuie notamment sur un bloqueur d’URL et de domaines malveillants, un bloqueur de sites spécifiquement blacklistés pour phishing, des alertes d’arnaques et fraudes, une protection contre les traqueurs web invasifs ou encore contre les téléchargements malveillants.

Comment accéder à la protection anti-phishing de NordVPN ?

La Protection Anti-menaces Pro est accessible à partir de la formule Avancée de NordVPN. En ce moment, l’abonnement de deux ans est en promotion à 3,99 € par mois au lieu de 14,99 € par mois, ce qui correspond à une réduction de 73%.

La formule Ultime fait l’objet de la même offre. Elle est à 6,49 € au lieu de 24,89 € par mois (-73%). Cette formule donne même droit à une assurance cyber-risques sans surcoût. En d’autres termes, NordVPN vous rembourse jusqu’à 5 000 € si sa Protection Anti-menaces Pro venait à échouer et que vous êtes victimes d’une arnaque en ligne ou d’un achat sur un site frauduleux.