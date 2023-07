NordVPN casse ses prix pour les soldes d’été 2023

NordVPN prend part aux soldes d’été 2023 et propose des réductions allant jusqu’à 68% sur ses différentes formules. Si vous souhaitez souscrire à un VPN de confiance, c’est une offre à voir de près.

Les soldes d'été 2023 sont en cours jusqu’au 25 juillet. On voit passer de nombreuses offres sur différents produits et les VPN ne sont pas en reste. C’est notamment le cas chez NordVPN dont les différentes formules sont en promotion en ce moment, avec des réductions allant jusqu’à 68%.

Pour rappel, NordVPN est l’un des rares acteurs du marché à proposer un pack de services autour de son VPN. Vous pouvez souscrire à un ensemble de fonctionnalités incluant un gestionnaire de mot de passe et un stockage Cloud chiffré. Et ces options comprennent également une protection anti-malware et un analyseur de fuite de données.

Soldes NordVPN : jusqu’à 68% de réduction sur les différentes formules

Pour les soldes d'été, en choisissant l’abonnement de 2 ans chez NordVPN, vous profitez systématiquement d’un mois de service offert et d’une réduction variable selon la formule choisie. Vous avez 3 options (Essentiel, Avancé et Premium) qui se présentent comme suit :

NordVPN + 1mois GRATUIT : 59% de réduction, soit 3,35 € par mois (83,76 € pour 24 + 1 mois) .

. NordVPN + NordPass + 1 mois GRATUIT : 59% de réduction, soit 4,31 € par mois (107,76 € pour 24 + 1 mois) .

. NordVPN + NordPass + NordLocker + 1 mois GRATUIT : 68% de réduction, soit 5,27 € par mois (131,76 € pour 24 + 1 mois).

La première formule (Essentiel) qui est à 3,35 € par mois est l’offre de base qui intègre le VPN, mais aussi une protection anti-malware et un bloqueur de suivi de publicités. Si vous optez pour la formule «Avancé », vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de la formule Essentiel en plus en plus du gestionnaire de mot de passe NordPass et d’un analyseur de fuite de données.

Enfin, la formule Premium comprend tous les avantages des deux précédentes, en plus du service NordLocker. C’est un service de stockage Clould qui vous donne droit à 1 To de stockage entièrement sécurisé profitant d’un solide chiffrement.

Les caractéristiques de NordVPN

NordVPN s’appuie sur un solide chiffrement AES-256 et le protocole VPN NordLinx basé sur WireGuard, l’un des protocoles les plus rapides du marché. Vous pouvez également opter pour OpenVPN et IKEv2/IPsec.

Pour ce qui est de la confidentialité de vos données, NordVPN met en avant une politique no-log, c’est-à-dire qu’il ne procède pas à la journalisation de vos activités. Il est de plus basé au Panama où il n’existe pas de loi obligeant les entreprises à fournir les données de leurs utilisateurs. C'est un atout important lorsque vous cherchez un bon VPN.

Enfin, l'application du VPN est disponible sur Android, Windows, macOS, iOS/iPadO… Un seul compte peut être utilisé sur 6 appareils différents, ce qui vous permet de sécuriser votre ordinateur, smartphone, tablette ou TV à la fois. Ou encore de partager votre abonnement avec vos proches.