Besoin d'un PC portable de type Bureautique à moins de 400 euros ? Foncez vite sur ce bon plan Cdiscount qui vous permet d'avoir le Lenovo IdeaPad 3 15″ avec Ryzen 5 à exactement 399,99 euros. Une affaire très intéressante à saisir en cette période de soldes !

À l'occasion des soldes Cdiscount été 2023, le site e-commerce français vous permet d'avoir un PC portable Lenovo sous la barre des 400 euros.

Au cours de l'événement commercial, le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 15ALC6 de 15 pouces est vendu par Cdiscount au prix de 399,99 euros au lieu de 699,99 euros. Pour information, le laptop est éligible à la livraison gratuite à domicile pour les membres CDAV ou en point relais pour les autres clients.

Disponible dans un coloris gris, l'IdeaPad 3 Gen 6 15ALC6 de Lenovo est un PC portable qui est équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5-5500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 11. Quant à la connectique, on retrouve notamment le Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, la technologie sans fil Bluetooth 5.1, un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise combo casque/microphone.