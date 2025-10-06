Xbox : Microsoft serait sur le point de jeter l’éponge et ne plus fabriquer de consoles, la folle rumeur du moment

Depuis ce week-end, les rumeurs vont bon train pour annoncer la fin imminente de Xbox sur le marché du console. Le contexte actuel, entre ventes décevantes de la dernière génération et augmentation du prix du Xbox Game Pass, n'ont aucun mal à alimenter les bruits de couloir. De son côté, Microsoft dément… sans y mettre beaucoup de conviction.

Est-on en train d'assister à la lente mais inévitable mort de la Xbox ? C'est ce que prétend une rumeur qui s'est propagé sur une bonne partie du web durant ce week-end. Mais, en réalité, celle-ci circule depuis un certain moment déjà. Il faut dire que, si jamais “la guerre des consoles” existait encore, il faut bien admettre que Microsoft l'a perdu. Sa dernière génération de hardware, malgré des qualités évidentes telles que le Quick Resume, n'a clairement pas autant convaincue que sa rivale de chez Sony.

Il n'a donc pas fallu très longtemps pour que tout le monde morde à l'hameçon, lancé par SneakersSO, un utilisateur du forum NeoGaf. Ce samedi 4 août, celui qui a déjà quelques prédictions véridiques à son actif, écrit que “tout à coup, les plans concrets pour le prochain hardware Xbox sont passés de définitifs à incertains, ce qui est vraiment surprenant étant donné que qu'il était censé sortir relativement tôt.” D'après lui, cela ne veut dire qu'une chose : “l'avenir de la Xbox se trouve dans l'édition de logiciels, avec une attention toute particulière portée aux licences rentables.”

Microsoft dément la fin des consoles Xbox

À partir de là, tout le monde s'est emballé. L'information commence à se diffuser massivement et plusieurs grands médias la reprennent. L'ampleur est telle que Microsoft n'a plus d'autre choix que de s'exprimer. Aux micros de Windows Central, la firme de Redmond nie mettre fin aux consoles Xbox. “Nous investissons activement dans nos futures consoles et appareils conçus, développés et construits par Xbox. Pour plus de détails, la communauté peut consulter l'annonce de notre accord avec AMD”.

Il faudra se contenter de ça. Il faut bien reconnaître à Microsoft son deal avec AMD qui vise à développer de nouveaux processeurs qui, théoriquement, doivent propulser sa prochaine génération de consoles. Notons également l'existence de l'Asus ROG Xbox Ally, sortie récemment, autre signe de dévouement du constructeur au hardware. Mais quid de l'augmentation des prix du Xbox Game Pass, qui met très clairement en avant le cloud gaming ? De la fin des exclusivités, désormais disponibles sur PS5 ? Il y aura peut-être une nouvelle génération de Xbox, mais on ne pariera pas sur une seconde après celle-ci.