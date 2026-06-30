Nom de profil sur WhatsApp : à quoi ça sert et comment réserver le vôtre

WhatsApp va introduire les noms d'utilisateur. Une nouvelle manière d'utiliser l'application de messagerie. On vous explique l'intérêt et surtout, comment réserver un nom unique dès maintenant.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Pour utiliser WhatsApp, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Il est déjà possible d'entamer une conversation avec quelqu'un sans enregistrer son numéro au préalable, et bientôt de discuter sur WhatsApp sans WhatsApp. Mais dans tous les cas, ce préalable est obligatoire. Cela va changer avec l'arrivée des noms de profil. Il ne s'agit pas d'un pseudo, mais bien d'une manière de parler sur la messagerie en se passant du numéro.

Lire aussi – Vous allez pouvoir réutiliser ChatGPT gratuitement dans WhatsApp grâce à cette décision européenne

Le nom de profil est privé. Il n'apparaît pas dans la recherche de contacts et l'application ne le suggère pas. Vous pouvez également y associer un code confidentiel que votre interlocuteur devra entrer la première fois qu'il vous parlera. Votre numéro de téléphone reste actif et visible dans toutes les conversations déjà entamées. Le nom de profil ne servira que pour les discussions ouvertes après la mise en place de la fonction.

Réservez votre nom d'utilisateur sur WhatsApp en quelques secondes

Notez que le déploiement de la réservation de nom est progressive. Il est donc possible que vous ne la voyiez pas encore, même après mise à jour de l'application. En théorie, WhatsApp vous proposera de choisir un nom de profil dès la page d'accueil, une fois l'option activée chez vous. Si ce n'est pas le cas, ou si vous lisez cet article un certain temps après sa publication, suivez le guide :

  1. Ouvrez WhatsApp et appuyez sur les 3 points verticaux en haut à droite.
  2. Rendez-vous dans les Paramètres puis Compte.
  3. Touchez Nom de profil puis Créer un nom de profil. Il est aussi possible d'utiliser votre nom de profil Instagram ou Facebook via les boutons dédiés.
  4. Entrez celui de votre choix dans la zone prévue à cet effet. Il doit faire entre 3 et 35 caractères, sachant que les espaces ne sont pas autorisés, ainsi que certains caractères spéciaux. WhatsApp vous dira si le nom est disponible ou non.
  5. Validez avec le bouton Enregistrer.
    WhatsApp réserver nom de profil
    Crédits : captures d'écran Phonandroid

Il y a environ 3 milliards d'utilisateur de WhatsApp dans le monde. N'espérez pas pouvoir utiliser votre prénom ou même un diminutif. À moins qu'il soit très atypique, quelqu'un vous a sûrement déjà coiffé au poteau. La discussion via le nom de profil arrivera plus tard dans l'année, pays par pays. Une notification vous préviendra de son activation, directement dans la messagerie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette fuite sur l’iPhone 18e va décevoir tous ceux qui espéraient enfin un écran moderne

Les iPhone 18 se dévoilent peu à peu avant l’heure. Une fuite venue de Chine livre enfin le détail de leurs écrans. Et l’un des modèles déçoit déjà avant même…

La taxe anti-Shein et Temu est un échec, mais vous allez quand même payer plus cher vos colis venant de Chine

La taxe de 2€ sur les petits colis provenant de l’étranger, censée freiner l’activité des grands vendeurs chinois tels que Shein, Temu et AliExpress, est loin d’avoir eu l’effet escompté….

Dbrand annule sa coque Companion Cube de Portal pour la Steam Machine

Coup dur pour celles et ceux qui voulaient transformer leur Steam Machine en Cube de Voyage Lesté de Portal. La coque ne verra pas le jour pour une raison simple…

GTA 6 est un véritable cauchemar à vendre pour les magasins alors qu’on s’attendait à un carton, voici pourquoi

Contre toute attente, les grandes chaînes de magasins de jeux vidéo ont beaucoup de mal à convaincre leurs clients d’acheter GTA 6. Si cela peut paraître étonnant, la faute revient…

Top 3 : quels sont les meilleurs VPN pour regarder le sport gratuitement en 2026 ?

Les VPN sont aujourd’hui des outils indispensables pour pouvoir voyager, pour sécuriser sa connexion ou bien pour conserver ses données confidentielles. Mais ils sont aussi très utiles pour les fans…

Cette puce maison permet à Meta d’échapper à la pénurie de mémoire qui frappe le monde entier

La pénurie de mémoire frappe le monde entier et fait grimper les prix sans répit. Meta, lui, a trouvé une parade plutôt maline. Sa solution maison pourrait bien lui faire…

Pas besoin de Steam Machine, des PC gaming débarquent avec SteamOS préinstallé

Face à la déception engendrée par la Steam Machine, des fabricants proposent des alternatives de PC gaming déjà montés et avec SteamOS préinstallé. Après des mois d’attente, Valve a enfin…

Après les smartphones pliables, Samsung va lancer des smartphones à écran coulissant

Samsung pourrait sortir sur le marché un modèle de smartphone enroulable en 2028. Jusqu’ici, seuls des prototypes non commercialisés ont vu le jour. Samsung est en train de mettre au…

PayPal lance le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois en France

PayPal n’offrait jusqu’ici que le paiement fractionné en 4 fois en France, la plateforme propose désormais l’étalement sur 6, 12 et 24 fois. Des frais sont par contre à prévoir….

AliExpress dévoile une avalanche de promotions avec de nouveaux codes, les prix cassés sont au rendez-vous

Les opérations promotionnelles reprennent chez AliExpress. En parallèle des soldes, la plateforme casse le prix de nombreux produits high-tech avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones,…