WhatsApp va introduire les noms d'utilisateur. Une nouvelle manière d'utiliser l'application de messagerie. On vous explique l'intérêt et surtout, comment réserver un nom unique dès maintenant.

Pour utiliser WhatsApp, vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Il est déjà possible d'entamer une conversation avec quelqu'un sans enregistrer son numéro au préalable, et bientôt de discuter sur WhatsApp sans WhatsApp. Mais dans tous les cas, ce préalable est obligatoire. Cela va changer avec l'arrivée des noms de profil. Il ne s'agit pas d'un pseudo, mais bien d'une manière de parler sur la messagerie en se passant du numéro.

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Le nom de profil est privé. Il n'apparaît pas dans la recherche de contacts et l'application ne le suggère pas. Vous pouvez également y associer un code confidentiel que votre interlocuteur devra entrer la première fois qu'il vous parlera. Votre numéro de téléphone reste actif et visible dans toutes les conversations déjà entamées. Le nom de profil ne servira que pour les discussions ouvertes après la mise en place de la fonction.

Réservez votre nom d'utilisateur sur WhatsApp en quelques secondes

Notez que le déploiement de la réservation de nom est progressive. Il est donc possible que vous ne la voyiez pas encore, même après mise à jour de l'application. En théorie, WhatsApp vous proposera de choisir un nom de profil dès la page d'accueil, une fois l'option activée chez vous. Si ce n'est pas le cas, ou si vous lisez cet article un certain temps après sa publication, suivez le guide :

Ouvrez WhatsApp et appuyez sur les 3 points verticaux en haut à droite. Rendez-vous dans les Paramètres puis Compte. Touchez Nom de profil puis Créer un nom de profil. Il est aussi possible d'utiliser votre nom de profil Instagram ou Facebook via les boutons dédiés. Entrez celui de votre choix dans la zone prévue à cet effet. Il doit faire entre 3 et 35 caractères, sachant que les espaces ne sont pas autorisés, ainsi que certains caractères spéciaux. WhatsApp vous dira si le nom est disponible ou non. Validez avec le bouton Enregistrer.

Il y a environ 3 milliards d'utilisateur de WhatsApp dans le monde. N'espérez pas pouvoir utiliser votre prénom ou même un diminutif. À moins qu'il soit très atypique, quelqu'un vous a sûrement déjà coiffé au poteau. La discussion via le nom de profil arrivera plus tard dans l'année, pays par pays. Une notification vous préviendra de son activation, directement dans la messagerie.