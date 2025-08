Pour discuter sur WhatsApp, vous n’aurez bientôt plus besoin de WhatsApp

L'application de messagerie WhatsApp teste une fonctionnalité qui permettrait de discuter dessus… sans elle. C'est étrange dit comme ça, mais au final assez logique. Voyons cela.

La messagerie instantanée WhatsApp, c'est environ 3 milliards d’utilisateurs dans le monde. Énorme, mais cela veut aussi dire que beaucoup ne s'en servent pas. Pour y remédier, Meta, la maison-mère, fait tout afin de rendre son application la plus séduisante possible. Il ne se passe pas une semaine ou presque sans qu'une nouveauté soit ajoutée. En parallèle, l'idée est de faciliter au maximum l'usage du service. On se souvient que depuis 2023, les utilisateurs peuvent démarrer une conversation WhatsApp sans entrer le numéro de l'interlocuteur au préalable.

Mais ce n'est pas encore assez. Comment convaincre les plus récalcitrants ? C'est simple : en leur disant qu'ils peuvent se servir de WhatsApp… sans WhatsApp. Promis ce n'est pas une mauvaise blague. En témoigne la fonctionnalité découverte par WABetaInfo dans la version test 2.25.22.13 de l'application : les “conversations invité“, ou “guest chats” dans la langue de Shakespeare. Voyons ce qui se cache derrière ce nom.

Utiliser la messagerie WhatsApp sans installer l'application ? Ce sera bientôt possible

En résumé : il sera bientôt possible de lancer une discussion avec quelqu'un qui n'a pas WhatsApp et qui n'a pas de compte Meta. Pour ce faire, la personne qui se sert de la messagerie enverra un lien à quelqu'un par le moyen de son choix. En cliquant dessus, le destinataire rejoint la conversation dans une interface dédiée que l'on suppose similaire à la version Web de WhatsApp.

Notez que c'est bien la plateforme de Meta qui gère tout nativement. Celui ou celle qui ne s'en sert pas n'a rien à installer, ne doit pas créer un identifiant ou quoi que ce soit d'autre. Un clic et c'est tout. Il y a cependant des limites. Vous ne pouvez parler qu'avec une seule personne à la fois de cette façon, et uniquement par texte. L'envoi d'images, de vidéos, de GIFs ou de messages vocaux est impossible. En revanche, la conversation est entièrement chiffrée de bout en bout, ce qui assure la confidentialité des échanges. Aucune date de déploiement n'a été annoncée.