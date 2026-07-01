Ninja SLUSHi : avec cette double promotion, la machine à boissons glacées passe à prix mini, c’est parfait pour l’été !

Vous en avez marre de subir les journées de canicule ? Vous voulez une solution pour vous rafraîchir cet été ? Ninja propose en ce moment une double promotion sur son incroyable machine pour faire des boissons glacées. Vous pouvez profiter d’une baisse de prix totale de presque 130 euros pour vous faire plaisir sans vous ruiner.

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Quand il fait très chaud, c’est un véritable plaisir de se désaltérer avec une boisson glacée comme un granité, un frappé, un milkshake ou un cocktail glacé. Grâce à Ninja, vous pouvez vous offrir une machine simple d’utilisation qui vous permettra de les faire vous-même. Il s’agit de la Ninja SLUSHi. Et pour fêter le début des vacances d’été, la marque américaine vous propose une double promotion exceptionnelle.

Normalement en vente pour 299,99 €, la machine à boissons glacées Ninja SLUSHi est actuellement affichée à 189,99 €. Et en ajoutant le code promo PASN10 dans votre panier, vous obtenez 10% de réduction supplémentaire. Vous pouvez ainsi vous offrir la Ninja SLUSHi pour seulement 170,99 € seulement, soit une très belle baisse de prix de 129 euros.

Comment faire des granités simplement avec la Ninja SLUSHi ?

La marque Ninja s’impose de plus en plus dans nos cuisines en proposant des produits qui facilitent la vie en cuisine comme par exemple les airfryers. Mais la marque américaine propose d’autres produits tout aussi intéressant comme la Ninja SLUSHi qui vous permet de faire vos boissons glacées préférées en toute simplicité.

Pour faire un granité, il vous suffit de mettre le liquide de votre choix dans la machine, appuyer sur un bouton, attendre 30 minutes, et votre boisson glacée est prête. C’est aussi simple que ça ! Vous pouvez ainsi transformer une bouteille de votre soda préféré en granité comme par magie. Cerise sur le gâteau, vous pouvez laisser votre granité 12 heures dans la machine pour en profiter toute la journée. Il vous suffit de mettre un verre sous la machine et d’actionner le manche pour vous servir une nouvelle boisson glacée.

Mais la Ninja SLUSHi est bien plus qu’une machine à granité puisqu’elle peut faire également d’excellents cocktails glacés, des frappés, des milkshakes ou encore des jus glacés. Il vous suffit d’appuyer sur le programme dédié pour que tous les réglages s’adaptent à votre type de boisson. Vous pouvez même ajuster la texture, plus ou moins épaisse, pour obtenir le résultat qui vous correspond parfaitement.

Par ailleurs, La Ninja SLUSHi est silencieuse et facile à nettoyer. Elle dispose enfin d’un grand réservoir de 2,5 L qui vous permettra de faire suffisamment de boissons pour tous vos invités. En bref, c’est la machine idéale pour cet été.