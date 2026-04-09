Bon plan Ninja Creami Scoop & Swirl : la nouvelle machine à glaces passe à petit prix, vite !

Sortie récemment, la CREAMi Scoop & Swirl est déjà en promotion sur le site officiel de Ninja. Si vous souhaitez faire vos boules et glaces à l’italiennes maison, c’est le bon moment de craquer ! En plus, en cumulant l’offre en cours avec le code PANINJA10, vous pouvez vous faire plaisir à petit prix.

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La marque Ninja s’est faite connaître en proposant des appareils qui vous donnent la possibilité de préparer des repas maison en toute simplicité. Après les airfryers, le géant américain s’attaque aux desserts avec la Ninja Creami Scoop & Swirl, une machine à glaces 13-en-1 qui vous permet de faire des boules mais aussi des glaces italiennes !

Normalement en vente à 349,99 €, la Ninja Creami Scoop & Swirl est actuellement affichée à 299,99 € dans sa version avec 2 pots. Et en renseignant le code PANINJA10 dans votre panier, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à seulement 269,99 € ! Avec les beaux jours qui s’installent, c’est la machine parfaite pour vous rafraîchir cette année et déguster de délicieux desserts glacés maison en famille.

Vite, l’indispensable machine à glaces Ninja CREAMi Scoop & Swirl est à prix cassé !

Vous souhaitez faire vos propres glaces maison, mais vous ne savez pas par où commencer ? Ninja vous facilite la tâche avec la CREAMi Scoop & Swirl ! Cette machine 13-en-1 vous permet de réaliser très simplement de délicieux desserts glacés. Dites adieu aux glaces du commerce bourrées d’ingrédients controversés et préparez vos propres boules de glaces savoureuses.

En plus des crèmes glacées, Ninja la CREAMi Scoop & Swirl vous permet de réaliser des glaces à l’italiennes. Vous disposez de 13 modes différents, 6 pour les glaces à l’italienne (Ice Cream, Light Ice Cream, Fruiti, Frozen Yoghurt, Soft Serve Gelato, et un mode spécial CreamiFit pour des préparations plus légères et riches en protéines), 6 pour les glaces (crème glacée, crème glacée allégée, sorbet, gelato, yaourt glacé et même milkshake) ainsi qu’une fonction Mix‑In (Extra) qui vous permet d’ajouter des garnitures comme ds biscuits, du chocolat, des fruits secs, des éclats de caramels pour un résultat encore plus gourmand.

La machine à glaces est fournie avec 2 pots de 480 ml qui ont des couvercles. Un seul pot vous permet de faire 4 cornets. Profitez de cette offre pour préparer des glaces onctueuses directement chez vous !